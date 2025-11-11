Cuáles son las posibilidades de que El Salvador clasifique directo al Mundial en noviembre 2025, según la IA
La Selecta podría llegar a la justa mundialista, pero el panorama es complicado
- 4 minutos de lectura'
Después de su reciente derrota ante Guatemala en el cuarto partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), El Salvador quedó en la cuerda floja y con escasas esperanzas de clasificar de manera directa al Mundial 2026. Con solo dos partidos restantes para definir a los clasificados de la región, La Selecta se encuentra en el último lugar de su grupo, con apenas tres puntos.
Cuántas posibilidades tiene El Salvador de clasificar directo al Mundial 2026, según la IA
Al ocupar el último lugar del Grupo A, El Salvador tiene muy pocas opciones de clasificar de forma directa, ya que suma solo tres puntos, frente a los seis de los líderes Surinam y Panamá. Con solo dos partidos por disputar en noviembre, el equipo deberá ganar ambos encuentros y esperar que sus rivales, especialmente Guatemala, no sumen más unidades.
- Copilot
Según esta herramienta, El Salvador aún tiene posibilidades matemáticas de avanzar de manera directa al Mundial 2026, aunque son mínimas. Para lograrlo, debería ganar sus dos partidos restantes —ante Surinam y Panamá— y esperar una combinación favorable de resultados. En ese escenario, La Selecta alcanzaría nueve puntos, pero dependería de que sus rivales no superen esa cifra.
- Gemini
De acuerdo con la IA de Google, las posibilidades de clasificación de El Salvador son “muy bajas y complicadas”. Su pase no depende únicamente del desempeño del equipo, sino de una serie de resultados poco probables. Aunque matemáticamente tiene oportunidades, la herramienta considera que es “altamente improbable” que logre el boleto directo.
- ChatGPT
Para esta IA, la probabilidad de que El Salvador clasifique de forma directa al Mundial es de moderada a baja, ya que el conjunto se encuentra al fondo de la tabla y enfrenta rivales con mejor rendimiento. Según su análisis, las opciones se ubican entre 20% y 30%, aunque una victoria contundente en su quinto partido podría elevar ese porcentaje.
Cómo va la tabla general de las eliminatorias mundialistas de Concacaf
Antes del quinto partido de El Salvador de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, La Selecta se ubica en el último lugar del grupo A, con apenas tres puntos. La tabla general de la región está de la siguiente manera:
Grupo A
- Surinam 6 puntos
- Panamá 6 puntos
- Guatemala 5 puntos
- El Salvador 3 puntos
Grupo B
- Jamaica 9 puntos
- Curazao 8 puntos
- Trinidad y Tobago 5 puntos
- Bermudas 0 puntos
Grupo C
- Honduras 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Haití 5 puntos
- Nicaragua 1 puntos
Mientras que el ranking de los tres mejores lugares a nivel general es:
- Curazao 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Panamá 6 puntos
Cuáles son los partidos que restan de El Salvador
Solo restan dos partidos más para que terminen las eliminatorias mundialistas de Concacaf, programados para noviembre de 2025. Según el calendario oficial de la confederación, estos son los duelos que restan:
Jueves 13 de noviembre de 2025
- Surinam vs. El Salvador – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Surinam
Martes 18 de noviembre de 2025
- Guatemala vs. Surinam – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Costa Rica vs. Honduras – Estadio Nacional, San José
- Panamá vs. El Salvador – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
- Jamaica vs. Curazao – National Stadium, Kingston
- Trinidad y Tobago vs. Bermudas – Hasely Crawford Stadium, Puerto España
- Haití vs. Nicaragua – Stadion Ergilio Hato, Willemstad
- Bermuda vs. Curazao – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, Bermudas
- Trinidad y Tobago vs. Jamaica – Hasely Crawford Stadium, Puerto España, Trinidad y Tobago
- Haití vs. Costa Rica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao
- Guatemala vs. Panamá – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Nicaragua vs. Honduras – Estadio Nacional, Managua
Otras noticias de Deportes USA
Un enfrentamiento clave. El Salvador vs. Surinam: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf de noviembre 2025
En el grupo A. Cuáles son las posibilidades de que Guatemala clasifique directo al Mundial 2026 en noviembre 2025, según la IA
Rumbo al campeonato. En Florida: confirman cómo será la preparación de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol
- 1
Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en la semana del 10 al 14 de noviembre
- 2
El escandaloso motivo por el que Miss Chile podría ser descalificada de Miss Universo 2025
- 3
De Nueva York a Texas: el mapa de la nieve en EE.UU. y hacia dónde se dirige la ola de frío en los próximos días
- 4
Para frenar al ICE en Florida: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación