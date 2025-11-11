Cuáles son las posibilidades de que El Salvador clasifique directo al Mundial en noviembre 2025, según la IA

Después de su reciente derrota ante Guatemala en el cuarto partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), El Salvador quedó en la cuerda floja y con escasas esperanzas de clasificar de manera directa al Mundial 2026. Con solo dos partidos restantes para definir a los clasificados de la región, La Selecta se encuentra en el último lugar de su grupo, con apenas tres puntos.

Cuántas posibilidades tiene El Salvador de clasificar directo al Mundial 2026, según la IA

Al ocupar el último lugar del Grupo A, El Salvador tiene muy pocas opciones de clasificar de forma directa, ya que suma solo tres puntos, frente a los seis de los líderes Surinam y Panamá. Con solo dos partidos por disputar en noviembre, el equipo deberá ganar ambos encuentros y esperar que sus rivales, especialmente Guatemala, no sumen más unidades.

La Inteligencia Artificial comparte las posibilidades de que El Salvador llegue al Mundial 2026 (Facebook/ La Selecta SLV)

Copilot

Según esta herramienta, El Salvador aún tiene posibilidades matemáticas de avanzar de manera directa al Mundial 2026, aunque son mínimas. Para lograrlo, debería ganar sus dos partidos restantes —ante Surinam y Panamá— y esperar una combinación favorable de resultados. En ese escenario, La Selecta alcanzaría nueve puntos, pero dependería de que sus rivales no superen esa cifra.

Gemini

De acuerdo con la IA de Google, las posibilidades de clasificación de El Salvador son “muy bajas y complicadas”. Su pase no depende únicamente del desempeño del equipo, sino de una serie de resultados poco probables. Aunque matemáticamente tiene oportunidades, la herramienta considera que es “altamente improbable” que logre el boleto directo.

ChatGPT

Para esta IA, la probabilidad de que El Salvador clasifique de forma directa al Mundial es de moderada a baja, ya que el conjunto se encuentra al fondo de la tabla y enfrenta rivales con mejor rendimiento. Según su análisis, las opciones se ubican entre 20% y 30%, aunque una victoria contundente en su quinto partido podría elevar ese porcentaje.

Cómo va la tabla general de las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Antes del quinto partido de El Salvador de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, La Selecta se ubica en el último lugar del grupo A, con apenas tres puntos. La tabla general de la región está de la siguiente manera:

El Salvador pierde ante Guatemala en su segundo partido (X @LaSelecta_SLV)

Grupo A

Surinam 6 puntos

Panamá 6 puntos

Guatemala 5 puntos

El Salvador 3 puntos

Grupo B

Jamaica 9 puntos

Curazao 8 puntos

Trinidad y Tobago 5 puntos

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Haití 5 puntos

Nicaragua 1 puntos

Mientras que el ranking de los tres mejores lugares a nivel general es:

Curazao 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Panamá 6 puntos

Cuáles son los partidos que restan de El Salvador

Solo restan dos partidos más para que terminen las eliminatorias mundialistas de Concacaf, programados para noviembre de 2025. Según el calendario oficial de la confederación, estos son los duelos que restan:

El Salvador jugará sus últimos dos partidos en las Clasificatorias de la Concacaf (Facebook/La Selecta SLV)

Jueves 13 de noviembre de 2025

Surinam vs. El Salvador – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Surinam

Martes 18 de noviembre de 2025