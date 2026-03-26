Italia vs. Irlanda del Norte, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el repechaje del Mundial 2026

Italia juega este jueves en Bérgamo la semifinal del Path A del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, con la obligación de cortar una racha de dos Copas consecutivas sin clasificación. Enfrenta a Irlanda del Norte. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor de Gales–Bosnia por la plaza final para el máximo evento del fútbol.

Hora y cómo ver en vivo Italia vs. Irlanda del Norte desde EE.UU.

El partido se disputará este jueves 26 de marzo en el New Balance Arena de Bérgamo , con inicio a las 3:45 p.m. (hora del Este) .

, con inicio a las . En EE.UU. el encuentro se puede seguir a través de plataformas con derechos UEFA como ViX y ESPN+.

Italia, al borde de quedar fuera de otro Mundial de la FIFA

Gattuso llegó a la conferencia de prensa en Coverciano sin eufemismos ni rodeos.

“No hay coartadas. Es inútil pensar en si podríamos haberlo hecho mejor. El único partido que existe es el del jueves”, declaró el DT italiano, según consignó ESPN, quien también recogió su frase sobre el nerviosismo: “Solo alguien sin sangre corriéndole por las venas no lo sentiría”.

El técnico de Italia Gennaro Gattuso durante una rueda de prensa, el lunes 23 de marzo de 2026, en Florencia. (Lapresse vía AP) LaPresse - LaPresse

Previamente, en una rueda de prensa en Florencia, Gattuso había trazado el marco emocional del plantel.

“Este grupo merece un momento de alegría. He trabajado duro para construir este equipo”, afirmó el entrenador de acuerdo con la agencia LaPresse.

La elección de Bérgamo como sede, en lugar de San Siro, fue una decisión deliberada del DT, quien buscó un ambiente más íntimo y de mayor calor popular para un partido que, según sus propias palabras, es “el más importante de mi carrera como entrenador”.

Historial entre Italia e Irlanda del Norte

Italia registra ventaja histórica en el balance, aunque los partidos en Belfast han sido escenario de sorpresas que los azzurri prefieren olvidar.

Gattuso llegó a la conferencia de prensa en Coverciano sin eufemismos ni rodeos: “No hay coartadas. Es inútil pensar en si podríamos haberlo hecho mejor. El único partido que existe es el del jueves” Ben McShane - Sportsfile

Con dos ausencias mundialistas recientes como lastre anímico, Gattuso sabe que un nuevo golpe sería una herida difícil de cicatrizar para el fútbol italiano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.