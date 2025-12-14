Jake Paul asegura que encontró el punto débil de Anthony Joshua con el que ganará el combate

A menos de una semana del combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, el youtuber aseguró haber identificado el punto débil del excampeón de peso pesado, el cual piensa explotar para inclinar la pelea a su favor durante la transmisión del esperado evento.

Cuál es el punto débil de Anthony Joshua, según Jake Paul

La cuenta regresiva para el duelo en Miami entra en su recta final, y Paul afirmó que tras analizar detenidamente las derrotas del británico, encontró un patrón que considera clave.

Durante el episodio más reciente de MVP UNCUT: Jake Paul vs. Anthony Joshua | 2 Weeks Out, explicó que observó un comportamiento recurrente en las peleas que Joshua perdió frente a Andy Ruiz, Daniel Dubois y Oleksandr Usyk.

Según Paul, la “criptonita” de Joshua son los rivales más pequeños y más rápidos, capaces de esquivar sus golpes más potentes.

“Si lo analizas, ha perdido contra peleadores más pequeños que él. Es su debilidad, su criptonita, los peleadores más rápidos que no reciben sus fuertes golpes”, señaló.

El youtuber también calificó a Joshua como “un poco flaco”, aunque reconoció que sigue siendo peligroso, sobre todo cuando pelea lesionado. Aun así, aseguró que ha detectado varios huecos defensivos que planea aprovechar para conectar golpes contundentes.

Cuáles serán las reglas para la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua

Este combate presenta características inéditas para Jake Paul: por primera vez, enfrentará a un rival que lo supera con amplitud en altura y peso. Joshua mide 6’6’’ (casi dos metros) y pesó 252 libras (114 kg), mientras que Paul registró 200 libras (90 kg) con una estatura de 6’1’’ (1.85 m).

Esta es la primera ocasión en que el youtuber se ve superado tanto en altura como por el peso de su contrincante, pues si bien Mike Tyson tenía un pesaje similar, es más bajito que el “Gallo de oro”.

Anthony Joshua llega a la instancia con una altura de 6,6 pies (casi dos metros de altura), mientras que Paul mide 6,1 pies (1.85 metros); el británico registró un peso de 252 libras (114 kilos), mientras que Jake llegó hasta las 200 libras (90, kilos), una diferencia de más de 20 kilos, según lo publicado por Netflix.

De igual manera, esta será la primera pelea oficial o profesional que tendrá Paul en su corta carrera en el mundo del boxeo, ya que, por las disparidades entre él y sus oponentes, solo fueron consideradas peleas de exhibición.

Por ello, al ser un duelo profesional, ambas partes acordaron que se respetarán las normas oficiales con un límite de peso en las 245 libras (111 kilogramos), así como una pelea pactada para un total de ocho rounds de tres minutos cada uno, y ambos peleadores utilizarán guantes de 10 onzas (280 gramos) cada uno.

Cuándo y dónde ver la pelea de Jake Paul contra Anthony Joshua

La pelea se realizará el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión comenzará a las 8:00 p.m. (ET) y será exclusiva de Netflix, disponible con cualquier tipo de suscripción.

Antes del combate estelar, la plataforma transmitirá una cartelera de seis peleas preliminares, con nombres destacados como Anderson Silva y Tyron Woodley.