Jake Paul vs. Anthony Joshua: dónde comprar boletos para la pelea desde US$62

Jake Paul se enfrentará en uno de sus mayores desafíos profesional en contra del excampeón de peso pesado Anthony Joshua el próximo viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. A días de que ocurra el combate, los boletos para el encuentro aún se pueden adquirir.

Dónde comprar boletos para Jake Paul vs. Anthony Joshua

La venta de entradas para ver la pelea de Paul vs. Joshua está disponible a través de TicketMaster, con asientos disponibles desde US$62 en las secciones más alejadas del escenario principal.

La pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua será profesional con 8 rounds pactados (Archivo-Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) HARRY HOW� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Para poder completar el proceso de compra es necesario crear una cuenta, seleccionar la zona y el número de tickets, y realizar el pago a través de tarjetas de débito, crédito o PayPal.

Los precios más económicos disponibles para este espectáculo se encuentran en la sección de Standard Admission, mientras que los más costosos están en la sección Diamond VIP con precios de US$6600 o en la Gold VIP Package en US$3600.

A pocos días del evento aún existe disponibilidad en casi todas las secciones, esto a pesar de que el Kaseya Center tiene capacidad para alrededor de 20 mil personas, de acuerdo con Bloody Elbow.

A pesar de las aparentes pocas ventas de entradas, los críticos aseguran que la pelea entre el creador de contenido y el profesional del boxeo será rentable debido a la suma que pagó Netflix por la transmisión exclusiva que realizará en su plataforma.

Hora de la pelea y dónde ver en vivo desde EE.UU.

La pelea de Paul vs. Joshua se transmitirá de forma exclusiva a través de Netflix y será un evento incluido en todos los planes de pago.

El combate podrá verse en las pantallas de todos los usuarios suscritos el próximo viernes 19 de diciembre a partir de las 20.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.).

El evento preliminar será transmitido a través de Tudum e iniciará a las 16.45 hs (tiempo del Este de EE.UU.).

El combate entre Jake Paul y Anthony Joshua será transmitido exclusivamente por Netflix (Archivo-X @jakepaul)

La pelea es producida por Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés) y según Netflix, la cartelera completa se desarrollará de la siguiente forma:

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, combate de peso superpluma a 6 asaltos

Anderson Silva vs. Tyron Woodley

Combates femeninos de talla internacional

Contendientes mundiales de todas las divisiones de pesos

Serie completa de eventos públicos y gratuitos en Miami

Entrenamiento abierto

Conferencia de prensa

Pesaje oficial

Anthony Joshua tendrá una ventaja física y de experiencia en el combate ante Jake Paul (Archivo-Photo by Richard Pelham/Getty Images) Richard Pelham - Getty Images Europe

El combate entre Jake Paul y Anthony Joshua fue pactado a ocho asaltos, de tres minutos de duración, con guantes del peso estándar de la categoría, es decir, de 10 onzas (283 gramos).