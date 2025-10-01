¿Gervonta Davis se retira del boxeo después de enfrentar a Jake Paul?: su polémico mensaje

En noviembre de este año, Gervonta Davis se subirá al ring para enfrentarse al youtuber Jake Paul, en el que sería su último combate. A través de sus redes sociales, el boxeador estadounidense dio a entender que será su pelea final, y dio las razones por las que se retiraría del boxeo tras su pelea en Miami.

A través de su cuenta de X (la cual cerró recientemente), Gervonta Davis aseguró que el boxeo había dado un giro, por lo que el negocio ya no tenía lealtad, y actuaría en consecuencia. “El boxeo está muerto”, fue la frase que llamó la atención de sus fans.

En su cuenta de X, Gervonta Davis aseguró que se retiraría del boxeo profesional; después cerró sus cuentas de redes sociales (Captura de pantalla/@gervontaa)

Ante sus declaraciones, un usuario de la misma red social respondió a sus dichos, y le pidió que entonces se retirará del boxeo, a lo que el propio Gervonta aseguro que lo haría en ocho semanas. La fecha coincide con su próximo pelea con Jake Paul.

El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo la conferencia de prensa para la presentación de la pelea de Gervonta Davis contra el influencer Jake Paul, donde se le preguntó de forma directa si se retiraría del deporte, o en caso de no hacerlo, con quién se enfrentaría en 2026.

“Tank” Davis no respondió de forma directa, al asegurar que no sabe lo que hace en este momento y solo se centraba en ser él mismo. Su respuesta ambigua no dejó en claro si después de su combate colgaría o no los guantes de box.

Gervonta Davis vs. Jake Paul: cuándo y a qué hora será el combate en EE.UU.

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. El enfrentamiento se dará después de las 20.00 hs tiempo del Este de Estados Unidos.

El peleador señaló que ya no hay lealtad en el deporte (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

Inicialmente, la pelea estaba pactada para realizarse en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia, pero tuvo que cambiar de sede luego de que Rick Thompson, presidente de la Comisión Atlética y de Entretenimiento de Georgia (GAEC, por sus siglas en inglés), se opusiera.

Thompson alegó que había una diferencia de peso entre ambos pugilistas, y aunque se intentó negociar, no se obtuvo respuesta. Ante la negativa, la compañía que promociona el encuentro, Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés), decidió mover la pelea a otro estadio, señaló AZ Central.

Netflix será la empresa encargada de transmitir la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul en vivo, y al igual que con el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, no se aplicarán cargos de Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

Cuál es el récord de Gervonta Davis y Jake Paul

Gervonta Davis cuenta con un récord de 30 victorias (28 de ellas por la vía del nocaut, 0 derrotas y un empate. Por su parte, Jake Paul en su corta carrera en el profesionalismo acumula 12 victorias (siete de ellas por la vía del nocaut) y una derrota, según DAZN.

La pelea estaba pactada para realizarse en Atlanta, pero se cambió la sede a Miami (Instagram/@ tank.davis.1) (Instagram/@ tank.davis.1)

“Tank” tuvo su último combate el pasado 11 de marzo contra Lamont Roach Jr. en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. En dicha pelea, Gervonta defendía el título de peso ligero de Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español), según Los Angeles Times.

Davis logró retener su título, luego de que las tarjetas de los jueces marcarán a su favor (115-113). Aunque se programó una pelea por la revancha, esta fue cancelada después de que Davis fuera arrestado en un caso de violencia doméstica, señaló The Guardian.

Jake Paul derrotó al mexicano por decisión unánime (Instagram/@jakepaul) (Instagram/@jakepaul)

Jake Paul enfrentó el pasado 28 de junio a Julio Cesar Chávez Jr. en el Honda Center, Anaheim, California, de acuerdo con ESPN. El estadounidense derrotó al mexicano por decisión unánime (99-91, 97-93-, 98-92).

El boxeador estuvo en conversaciones para un combate en contra del excampeón mexicano pesado Anthony Joshua, sin embargo, las negociaciones no lograron concretarse por complicaciones con las televisoras.