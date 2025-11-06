Jake Paul ya tiene reemplazo para Gervonta Davis: el luchador que se enfrentaría al influencer

Un giro inesperado volvió a sacudir el mundo del boxeo luego de que la promotora Most Valuable Promotions (MVP) confirmara la cancelación oficial de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, que estaba prevista para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida. Sin embargo, días después, un nuevo contendiente parece haber tomado la posta: Nate Diaz.

Quién es el reemplazo de Gervonta Davis para la pelea contra Jake Paul

El excampeón de artes marciales mixtas Nate Diaz, uno de los peleadores más carismáticos y polémicos de la UFC, anunció en redes sociales que aceptó enfrentarse a Jake Paul.

Nate Diaz podría tener la revancha con Jake Paul (Instagram @natediaz209)

A través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje directo y desafiante: “Pelea aceptada. Estás muerto”, acompañado de imágenes de entrenamientos y de su primer enfrentamiento contra el youtuber convertido en boxeador profesional.

Su declaración encendió las redes sociales y los rumores en torno a una posible revancha entre ambos, ya que Diaz y Paul se enfrentaron en Dallas, Texas, en 2023, donde el “Gallo de Oro” se impuso por decisión unánime, recuperándose de su primera derrota en el ring ante Tommy Fury, según Sports Illustrated.

¿Se acerca la revancha entre Nate Diaz y Jake Paul?

Desde aquel combate, Nate Diaz solo ha vuelto al cuadrilátero en una ocasión, cuando derrotó a Jorge Masvidal por decisión mayoritaria en el verano de 2025. Por su parte, Jake Paul ha acumulado victorias consecutivas contra figuras como Mike Perry, Mike Tyson y Julio César Chávez Jr., lo que ha reforzado su reputación como uno de los boxeadores mediáticos más activos del momento.

Nate Diaz ya fue derrotado por Jake Paul en una pelea anterior (Instagram @natediaz209)

Diaz podría ser el cuarto expeleador de la UFC en enfrentar nuevamente a Paul, tras Ben Askren, Tyron Woodley y Anderson Silva. Aunque aún no hay confirmación oficial de la promotora, fuentes cercanas aseguran que las negociaciones avanzan rápido y que Netflix estaría interesado en mantener el evento dentro de su programación de fin de año.

Por qué se canceló la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

La pelea fue cancelada luego de que Courtney Rossel, expareja de Davis, presentara una demanda civil por agresión y secuestro en el condado de Miami-Dade, a menos de dos semanas del combate. El presunto incidente ocurrió en Tootsie’s, en Miami, donde la mujer trabaja como camarera VIP.

Comunicado de la cancelación de la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis (Instagram @mostvaluablepromotions)

Según el testimonio de la víctima, Davis irrumpió en una zona del club donde no hay cámaras de seguridad, la arrastró por varias zonas y la golpeó en el estacionamiento antes de huir del lugar.

“Decidimos no seguir adelante con esta pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis. Sin embargo, nuestros planes contemplan que el ‘Gallo de Oro’ continúe como evento principal de un próximo show de Netflix en este año”, dijo MVP.