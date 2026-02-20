Elecciones en Estados Unidos: Harris y Newsom se “pelean” la nominación demócrata en las encuestas

A más de dos años para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos, hay encuestas que miden cuáles son los candidatos con mayor porcentaje de apoyo entre los partidos. Por el lado de los demócratas, los últimos sondeos arrojan una batalla entre Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, y Gavin Newsom, gobernador de California.

Harris tiene ventaja sobre Newsom en las encuestas para 2028

De acuerdo con una recopilación de encuestas que llevó a cabo RealClear Polling, la mayoría de las últimas investigaciones le dan la ventaja a Harris por sobre el mandatario del Estado Dorado.

Kamala Harris mantiene una ventaja sobre Gavin Newsom en las encuestas para las elecciones presidenciales 2028 Jacquelyn Martin - AP

Concretamente, los porcentajes de intención de voto para candidatos presidenciales del Partido Demócrata son:

Kamala Harris : 28,7%

: 28,7% Gavin Newsom : 21,1%

: 21,1% Pete Buttigieg : 9,3%

: 9,3% Alexandria Ocasio-Cortez : 8,1%

: 8,1% Mark Kelly : 5,8%

: 5,8% Josh Shapiro: 5,7%

Estos números no corresponden a ningún sondeo en particular, sino que son cifras promedio a partir de los datos que arrojaron las consultas más recientes a los votantes.

Una encuesta reciente le da una ventaja a Kamala Harris

A pesar de que en los números generales Harris y Newsom se mantienen parejos, uno de los últimos sondeos que se conoció, que estuvo a cargo de I&I/TIPP, mostró una amplia ventaja sobre el gobernador.

Harris y Newsom se presentan como los dos demócratas favoritos para las elecciones de 2028 en EE.UU. Archivo

En la encuesta, realizada entre el 27 y 29 de enero, participaron 1126 votantes registrados. Entre quienes se identificaron como demócratas, se consultó a qué candidato apoyarían si las elecciones presidenciales fueran próximamente.

En esta investigación, las cifras de apoyo fueron favorables a la exvicepresidenta:

Kamala Harris : 38%

: 38% Gavin Newsom : 13%

: 13% Pete Buttigieg : 5%

: 5% Josh Shapiro: 4%

Concretamente, esos porcentajes se dividen entre los 527 encuestados que se identificaron como votantes del Partido Demócrata en las últimas primarias.

Newsom mantiene sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028 Karen Warren - FR172172AP

La última encuesta ubica a Newsom por encima de Harris

A pesar de que la tendencia general no lo favorece hasta el momento, el gobernador aparece con ventaja en otro sondeo. Las cifras corresponden a una encuesta de Yahoo y YouGov realizada entre el 9 y 12 de febrero. En esa ocasión, participaron 1704 estadounidenses.

Dentro de quienes dijeron ser votantes registrados y tener una preferencia por los candidatos demócratas, se evaluó la intención de voto y estos fueron los resultados:

Gavin Newsom : 19%

: 19% Kamala Harris : 18%

: 18% Pete Buttigieg : 13%

: 13% Alexandria Ocasio-Cortez : 12%

: 12% Mark Kelly: 9%

El sondeo también midió al gobernador de Illinois, JB Pritzker, entre las opciones. El mandatario obtuvo un 6%.

Newsom destaca la asociación militar de California con México

Más allá de que la ventaja cae en el margen de error y que la tendencia por ahora mantiene a Newsom en el segundo puesto, aún quedan más de dos años para las elecciones 2028 y el panorama es incierto.

J.D. Vance domina entre los candidatos republicanos para 2028

Contrario a la lucha cerrada de dos candidatos que existe entre los demócratas, las encuestas para las presidenciales 2028 presentan un favorito más claro en el Partido Republicano.

Tanto en la mencionada encuesta de I&I/TIPP como en la recopilación de RealClear Polling, el vicepresidente de Donald Trump domina.

Los promedios de los sondeos recientes presentan el liderazgo de J.D. Vance con un 44,6%, seguido por Donald Trump Jr. con 15,5% y Marco Rubio con 8,4%. Ron DeSantis está en cuarto lugar con 7,5%.