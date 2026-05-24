La actualización más reciente del Uscis que cambia una regla para millones de migrantes que esperan la green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió una directiva que redefine quién puede tramitar la residencia permanente sin salir del país y quién deberá hacerlo desde el extranjero. Según la nueva guía, la mayoría de los titulares de visas temporales y beneficiarios de permisos humanitarios deberán regresar a sus países de origen para solicitar la green card a través de las oficinas consulares del Departamento de Estado. El cambio, que la administración del presidente Donald Trump justifica como un cierre de un “vacío legal”, apunta a reforzar la diferencia entre admisión temporal y residencia permanente.

Reglas clave del Uscis para el ajuste de estatus migratorio

El Uscis condiciona el ajuste de estatus bajo la Sección 245(a) a tres requisitos básicos: haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido parole , presentar una solicitud formal y ser elegible y admisible para una visa de inmigrante disponible de inmediato.

, presentar una solicitud formal y ser elegible y admisible para una visa de inmigrante disponible de inmediato. La nueva interpretación restringe el criterio que permitía a ciertos migrantes permanecer en EE.UU. mientras tramitaban la residencia, privilegiando el procesamiento consular desde el país de origen .

. El gobierno describe la vía anterior como un “vacío legal” y sostiene que el cambio devuelve a la ley su propósito original en materia de control migratorio.

El Fiscal General tiene la instrucción de proporcionar al USCIS el mayor acceso posible Imagen generada con IA

Para quienes viven en Estados Unidos con visas temporales o permisos humanitarios y estaban considerando pedir la green card, el escenario cambia de forma sustancial: en la mayoría de los casos, el trámite ya no se completará dentro del país.

Esto implica planificar un regreso al país de origen para presentarse ante un consulado, con tiempos de espera y costos adicionales, y evaluar cuidadosamente si existe alguna excepción aplicable, como las previstas para ciertas víctimas de violencia o delitos.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Quiénes quedan fuera del cambio del Uscis para la green card

La norma considera inelegibles para ajustar estatus a personas que trabajaron sin autorización , quienes no mantuvieron un estatus legal continuo, admitidos en tránsito sin visa y quienes violaron los términos de su visa.

, quienes no mantuvieron un estatus legal continuo, admitidos en tránsito sin visa y quienes violaron los términos de su visa. Aunque el texto no detalla categorías , las autoridades indican que oficiales de inmigración deberán analizar “todos los factores pertinentes” de cada caso antes de conceder un alivio administrativo excepcional.

, las autoridades indican que oficiales de inmigración deberán analizar “todos los factores pertinentes” de cada caso antes de conceder un alivio administrativo excepcional. Ejemplos mencionados son autopeticionarios bajo VAWA, víctimas de trata (Visa T) y de delitos (Visa U), siempre que cumplan con circunstancias específicas.

La medida aplica a partir del 29 de mayo para personas con el Formulario I-589 pendiente Imagen ilustrativa generada con IA

Impacto sobre solicitudes en trámite y reacciones legales en EE.UU.

La directiva no aclara qué ocurrirá con los casos ya presentados, pero una abogada consultada por ABC News advirtió que la política podría alcanzar a cualquier migrante con una solicitud de residencia permanente pendiente dentro de Estados Unidos.

Migrantes afganos y ucranianos que ingresaron bajo admisiones temporales aparecen entre los más expuestos, ya que su decisión de pedir la green card desde el territorio se consideraría ahora un factor adverso.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Expertos en inmigración cuestionan la legalidad del cambio y recuerdan que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite avanzar con el ajuste de estatus a quienes fueron admitidos legalmente, por lo que anticipan posibles impugnaciones en los tribunales.

Un portavoz del Uscis defendió la medida al afirmar que busca que los extranjeros “puedan desenvolverse correctamente en el sistema de inmigración” y que se retome el propósito original de la norma.

Qué pasará con las solicitudes de green card en curso

Las personas con solicitudes en curso podrían verse afectadas por la nueva lectura de la ley, por lo que es clave revisar su caso individual con asesoría legal especializada antes de viajar o tomar decisiones que puedan afectar su estatus migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.