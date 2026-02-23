Dónde está el CJNG en México: el mapa de la DEA que muestra su ubicación exacta en cada estado

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales grupos del crimen organizado en México, cuenta con presencia en numerosos estados de ese país. Reportes recientes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señalan que la organización opera en la mayoría de las entidades federativas, con distintos niveles de influencia.

Estados con mayor presencia según el mapa de la DEA

La información surge de unas evaluaciones sobre amenazas relacionadas con el narcotráfico y la producción de drogas sintéticas , especialmente fentanilo y metanfetamina .

, especialmente . El grupo mantiene redes logísticas que permiten la fabricación, transporte y distribución hacia mercados internacionales.

De acuerdo con el informe de Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA, el CJNG concentra su influencia principal en varios estados del norte, centro y occidente de México. Entre ellos, se mencionan:

Mapa que muestra el nivel de presencia del grupo criminal CJNG

Baja California

Chihuahua

Nayarit

Zacatecas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Querétaro

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Estado de México

Michoacán

Colima

Veracruz

Guerrero

Puebla

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Jalisco es señalado como el núcleo histórico de la organización y su principal base operativa. Desde esa región se coordinarían actividades que abarcan rutas terrestres, puertos marítimos y zonas de producción clandestina.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por la DEA como una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes de México

En estas entidades, los reportes indican control territorial más consolidado o capacidad para imponer operaciones de tráfico, extorsión y otros delitos. La presencia incluye células armadas, redes financieras y estructuras de apoyo.

Zonas con presencia moderada o en disputa

Además de los estados con dominio significativo, el CJNG mantiene actividad en otras áreas donde comparte territorio con grupos rivales o donde su influencia se encuentra en expansión. Estas regiones abarcan prácticamente todo el país latino.

Sonora

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Morelos

Oaxaca

Tabasco

Yucatán

Entre los enclaves considerados relevantes se encuentran los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, utilizados para la entrada de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas. El control de estos puntos permite abastecer laboratorios clandestinos.

Los informes mencionan la existencia de centros de producción en estados como Zacatecas, Guerrero, Nayarit y Michoacán. En esos lugares se elaboran sustancias destinadas al mercado nacional e internacional.

La estructura del CJNG se describe como descentralizada, con células que operan de forma coordinada. Este modelo facilita la expansión territorial y la continuidad de actividades aun cuando se producen detenciones o enfrentamientos.

Qué es el CJNG y cómo funciona su organización

El CJNG es considerado por las autoridades de EE.UU. como un proveedor relevante de drogas sintéticas hacia ese país. En 2025 fue designado como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.

Su funcionamiento se basa en una estructura que combina mando central con grupos regionales. Este esquema permite replicar operaciones en distintos estados sin depender exclusivamente de un solo núcleo.

La organización también cuenta con un aparato financiero conocido como “Los Cuinis”, encargado de manejar recursos mediante mecanismos de lavado de dinero. Entre ellos, se mencionan transferencias internacionales, uso de criptomonedas y operaciones inmobiliarias.

Además del narcotráfico, el grupo obtiene recursos de otras actividades ilícitas, como robo de combustible, extorsión, cobro a migrantes y fraude en diversos sectores económicos.

Los reportes indican que la organización emplea armamento de alto calibre y tácticas coordinadas para enfrentar operativos de seguridad. Estas acciones incluyen bloqueos de carreteras y quema de vehículos para obstaculizar el desplazamiento de fuerzas oficiales.

El liderazgo de “El Mencho” y su muerte en 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue durante años la figura central del CJNG. Era uno de los individuos más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta US$15 millones por su captura.

El pasado 22 de febrero de 2026 murió tras un operativo del Ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. La operación incluyó fuerzas especiales, apoyo aéreo y coordinación con agencias de inteligencia.

Durante el enfrentamiento se registró resistencia armada por parte de integrantes del grupo. El líder resultó herido y falleció mientras era trasladado hacia la capital de México.