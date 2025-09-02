En Estados Unidos: cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Hatchback en septiembre 2025

El Toyota Corolla Hatchback se posicionó entre los más cotizados de Estados Unidos, con novedades en sus características y una combinación de tecnología y eficiencia. ¿Cuál es el precio de este vehículo en septiembre de 2025?

Cuáles son las características del Toyota Corolla Hatchback

Este prestigioso auto presenta tres modelos, a través de los cuales la automotriz japonesa priorizó el ahorro de combustible con un consumo promedio de 30 millas por galón (equivalente a 48 kilómetros por litro) y de 42 millas por galón (51 kilómetros por litro).

Además, presenta diversas características para los conductores, como asistencias avanzadas de manejo, un sensor de punto ciego y una alerta de tráfico cruzado, además de luces automáticas altas tipo LED y DRL.

Con ruedas de aleación de 16 pulgadas con neumáticos P205/55R16, estos vehículos a la venta en Estados Unidos cuentan con:

Un sistema de precolisión con detector de peatones.

Control automático de velocidad con radar dinámico.

Dirección asistida.

Asistencia de conducción proactiva.

Audio multimedia y sistema de llave inteligente con botón de arranque.

Este vehículo presenta una gama de colores de carrocería diversa, desde los negros y blancos para los conductores más clásicos hasta tonos llamativos como anaranjado o rojo.

Cuál es el precio del Toyota Corolla Hatchback en septiembre de 2025

El precio base para este vehículo estándar de cinco asientos es de 23.780 dólares en la actualidad, pero puede variar en función del modelo elegido. Por ejemplo:

SE , con motor Dynamic Force de cuatro cilindros de 2.0L: US$23.780.

, con motor Dynamic Force de cuatro cilindros de 2.0L: US$23.780. Nightshade o GR , con llantas de aleación de 18 pulgadas y acabadas den bronce: US$24.780.

, con llantas de aleación de 18 pulgadas y acabadas den bronce: US$24.780. XSE, con faros antiniebla LED integrados: US$27.080.

Otras funciones del Toyota Corolla Hatchback para la seguridad y comodidad

Este tipo de vehículos presentan equipos y tecnología integrados para mejorar la experiencia de los conductores en función de sus preferencias. Entre ellas, se destacan la incorporación de calefacción en los asientos deportivos o la recarga inalámbrica de teléfonos Smartphones.

Según el modelo a elegir, otras funciones principales que incluye son: