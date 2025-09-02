En Estados Unidos: cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Hatchback en septiembre 2025
El novedoso vehículo está disponible en tres modelos y posee características adicionales
- 3 minutos de lectura'
El Toyota Corolla Hatchback se posicionó entre los más cotizados de Estados Unidos, con novedades en sus características y una combinación de tecnología y eficiencia. ¿Cuál es el precio de este vehículo en septiembre de 2025?
Cuáles son las características del Toyota Corolla Hatchback
Este prestigioso auto presenta tres modelos, a través de los cuales la automotriz japonesa priorizó el ahorro de combustible con un consumo promedio de 30 millas por galón (equivalente a 48 kilómetros por litro) y de 42 millas por galón (51 kilómetros por litro).
Además, presenta diversas características para los conductores, como asistencias avanzadas de manejo, un sensor de punto ciego y una alerta de tráfico cruzado, además de luces automáticas altas tipo LED y DRL.
Con ruedas de aleación de 16 pulgadas con neumáticos P205/55R16, estos vehículos a la venta en Estados Unidos cuentan con:
- Un sistema de precolisión con detector de peatones.
- Control automático de velocidad con radar dinámico.
- Dirección asistida.
- Asistencia de conducción proactiva.
- Audio multimedia y sistema de llave inteligente con botón de arranque.
Este vehículo presenta una gama de colores de carrocería diversa, desde los negros y blancos para los conductores más clásicos hasta tonos llamativos como anaranjado o rojo.
Cuál es el precio del Toyota Corolla Hatchback en septiembre de 2025
El precio base para este vehículo estándar de cinco asientos es de 23.780 dólares en la actualidad, pero puede variar en función del modelo elegido. Por ejemplo:
- SE, con motor Dynamic Force de cuatro cilindros de 2.0L: US$23.780.
- Nightshade o GR, con llantas de aleación de 18 pulgadas y acabadas den bronce: US$24.780.
- XSE, con faros antiniebla LED integrados: US$27.080.
Otras funciones del Toyota Corolla Hatchback para la seguridad y comodidad
Este tipo de vehículos presentan equipos y tecnología integrados para mejorar la experiencia de los conductores en función de sus preferencias. Entre ellas, se destacan la incorporación de calefacción en los asientos deportivos o la recarga inalámbrica de teléfonos Smartphones.
Según el modelo a elegir, otras funciones principales que incluye son:
- SE: con 168 hp de potencia, presenta una pantalla táctil de ocho pulgadas que permite la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de Toyota Safety Sense 3.0, con sistema de alerta de carril y control de crucero adaptativo. La compañía automotriz lo destacó como “perfecto para desplazamientos diarios o escapadas de fin de semana”.
- GR: su diseño tiene un toque más deportivo, con un motor turboalimentado de 1,6 litros y tres cilindros con 300 hp. Además, cuenta con una transmisión manual de seis velocidades y tracción en las cuatro ruedas. “Para quienes buscan emoción y capacidad de respuesta en la carretera”, señaló el sitio web.
- XSE: el motor de cuatro cilindros y 2.0L permite una conducción más deportiva y mayor comodidad a través de los asientos de cuero. En tanto, la pantalla táctil de ocho pulgadas cuenta con navegación integrada para planificar rutas fácilmente. También incluye un monitoreo de punto ciego y la firma lo definió como “ideal para quienes buscan algo más que un auto fiable“, que ofrece ”confort y practicidad".
Otras noticias de Agenda EEUU
La cotización. Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este martes 2 de septiembre
Clima. El sorpresivo pronóstico del Old Farmer’s Almanac sobre el invierno en Florida
Cuánto ganan sus empleados. Es mexicano, empezó de cero en EE.UU. y abrió una exitosa tienda en Pensilvania
- 1
Las posibilidades de que Venezuela pase directo al Mundial 2026, según la inteligencia artificial
- 2
Mhoni Vidente reveló sus predicciones para septiembre, con su visión sobre Venezuela: “Recuperará su estabilidad”
- 3
Horóscopos de Niño Prodigio: qué le depara a los signos para el mes de septiembre
- 4
Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en septiembre 2025