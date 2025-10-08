La Casa Blanca usó una canción del puertorriqueño Don Omar para un polémico video de TikTok

La Casa Blanca desató la polémica en redes sociales al compartir en su cuenta oficial de TikTok un video musicalizado con un tema del cantante puertorriqueño Don Omar. Gran parte de los usuarios consideró que se trató de una publicación ofensiva para la comunidad migrante de Estados Unidos.

Cómo es el curioso video de la Casa Blanca musicalizado con Don Omar

El video de TikTok, que parece haber sido generado con inteligencia artificial, muestra el Capitolio de Estados Unidos y muchos sombreros mexicanos que vuelan por los aires.

Este es el polémico video que compartió la Casa Blanca en TikTok

“Nada supera a los demócratas que cierran el gobierno por la atención médica de extranjeros ilegales criminales“, se lee en el texto que acompaña a la publicación, en referencia a la falta de acuerdo entre legisladores de ambos partidos para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales.

Además de la descripción, también causó indignación la musicalización: hicieron un remix entre el audio meme “nothing beats a jet2 holiday”, que se viralizó en TikTok durante las últimas semanas, y la canción “Danza kuduro” de Don Omar.

Indignación por la publicación de la Casa Blanca en TikTok: “EE.UU. es un chiste”

En poco más de 24 horas, la publicación reunió más de 3,1 millones de visualizaciones y 6500 comentarios. Entre tantos mensajes, muchos incluyeron críticas directas contra la administración Trump.

“De ninguna manera la Casa Blanca publicó esto. Estados Unidos es un chiste”, escribió un usuario, mientras que otro arremetió: “La administración más vergonzosa y humillante que he visto en mi vida”. “Recuerdo cuando EE.UU. era un país serio”, opinó un tercero.

En tanto, otro cuestionó directamente el sentido de la descripción: “¿Cómo es que el cierre es culpa de los demócratas cuando los republicanos poseen la Cámara, el Senado y la Casa Blanca? Piensen lógicamente, gente. Este es el cierre de los republicanos, no los demócratas".

Aunque en menor medida, hubo quienes apoyaron el posteo. “Quien administra esta página merece un aumento de sueldo” y “La mejor cuenta en Tiktok” fueron algunos de los respaldos.

Cierre de gobierno en EE.UU.: el contexto de la publicación de la Casa Blanca en TikTok

La descripción del posteo de la Casa Blanca hizo referencia al cierre del gobierno federal que comenzó el pasado miércoles 1° de octubre, luego de que el Congreso no lograra acordar el presupuesto para que los sectores federales continúen con su funcionamiento.

La publicación de la Casa Blanca se da en medio del cierre del gobierno federal (Photo by Jim WATSON / AFP) JIM WATSON� - AFP�

Ya van ocho días y los representantes no logran ponerse de acuerdo. Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares. Por su parte, Donald Trump busca cuidar los gastos estadounidenses y amenazó con despedir permanentemente a los trabajadores federales.

No es la primera vez que una publicación de la Casa Blanca desata las críticas

En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un video en redes sociales con la canción Pokémon y escribió la icónica frase de ese programa televisivo: “Tenemos que atraparlos a todos”.

La publicación comparaba la detención de migrantes con capturar Pokemones salvajes. Además, combinaba imágenes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del dibujo animado.

El posteo del DHS presentaba la idea de capturar migrantes indocumentados como Pokemones @DHSgov

“Estamos al tanto de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni en la distribución de este contenido, y no se concedió autorización para el uso de nuestra propiedad intelectual”, señaló The Pokémon Company International en un comunicado a la BBC.