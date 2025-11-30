La casa prefabricada en Amazon por menos de US$50 mil: hasta cinco habitaciones y terraza para vivir junto a la playa

Las casas prefabricadas se han convertido en una de las formas más asequibles de obtener una vivienda propia. En Amazon, existen diversos modelos a la venta, uno de ellos expandible hasta cinco habitaciones y capaz de soportar el clima de la playa, además de constar de otras características relevantes por menos de US$50 mil.

La casa prefabricada de Amazon para vivir junto a la playa por menos de US$50 mil

La plataforma de ventas por internet compartió el anuncio de una pequeña casa en venta, se trata de un modelo prefabricado de 20 pies (6 metros), con características que permiten instalarla cerca de zonas de playa, de acuerdo con Amazon.

Interior de la casa prefabricada de Amazon que se vende en menos de US$50 mil (Amazon)

Algunas de las características más importantes de esta casa prefabricada son:

Construcción resistente y duradera con base de acero galvanizado de alta resistencia

Protección contra la lluvia, el viento y el calor

Diseñada para uso a largo plazo y bajo diferentes condiciones de clima

Estructura de dos pisos, personalizable y expandible hasta cinco dormitorios

Equipada con cocina completa, baño moderno, pisos duraderos, y paredes aisladas

Instalación rápida, se entrega pre-montada y plegable, es portátil

Se puede adaptar en diseño, color, acabados e interiores, según la visión del cliente

Sistema modular que se adapta a diferentes estilos y propósitos

Terraza en la azotea para reuniones con amigos con vista a la playa

Durabilidad

De acuerdo con el fabricante, el diseño y funcionalidad de este modelo prefabricado es lujoso y moderno, además de estar diseñado para la comodidad de sus habitantes con un despliegue en cuestión de horas, lo que la hace perfecta para transportar.

La casa prefabricada de Amazon es expandible hasta a 5 dormitorios (Amazon)

Las casas prefabricadas por menos de US$10 mil

Aunque US$50 mil es un precio asequible al comparar las casas prefabricadas con los inmuebles tradicionales en Estados Unidos, Amazon también tiene ofertas con modelos en US$10 mil.

Estas mini casas destacan por su rápido montaje, por su personalización y su eficiencia energética. Además de prometer reducir tiempos y gastos de construcción en comparación con una vivienda tradicional.

El enfoque de la mayoría de los modelos de casas prefabricadas disponibles en la web tiene que ver con modularidad, portabilidad y fácil instalación. Y también suelen ofrecer garantías de durabilidad y resistencia a las diferentes condiciones del clima.

Las casas prefabricadas en Amazon pueden costar menos de US$10 mil, según su diseño y características (Archivo) Imagen Compuesta

Generalmente, son estructuras pequeñas pensadas para residencia, vivienda de emergencia, oficina, o como forma de negocio a través de renta de alojamiento. Su estructura es más liviana y su diseño es personalizable, aunque los cambios solicitados pueden aumentar el costo final del producto.

Las casas prefabricadas de Amazon también ofrecen un equipamiento básico que consta de baño con inodoro, lavabo, ducha y suelo de baldosas. Algunos otros proveedores permiten la elección de techos integrados, suelos de madera, cocinas integrales, muebles, y otros acabados, por montos extra.

Cuánto cuesta la casa prefabricada más barata de Amazon

Las casas más económicas en Amazon se encuentran en US$5299, son pequeñas y solo constan de un dormitorio, la cocina y el baño en dimensiones que abarcan 19 pies (5.89 metros) de profundidad, 21 pies (6.5 metros) de ancho y 8 pies (2.5 metros) de alto.

Las casas prefabricadas en Amazon pueden encontrarse en menos de US$6 mil, según sus características (Archivo) Amazon

Aunque este modelo es uno de los más asequibles actualmente, también ofrece garantía en su resistencia y durabilidad y su montaje es a presión.

Está construida con acero inoxidable, tiene aislamiento acústico y el fabricante promete que su instalación quedará concluida tras aproximadamente 3 horas de trabajo.

Este tipo de diseños también tienen la opción de ser personalizados por el comprador, quien podrá decidir si expande la casa y si le brinda acabados más lujosos que los que trae de fábrica.

En contraste, en la misma plataforma se pueden encontrar a la venta modelos prefabricados que superan los US$50 mil, según el propio sitio web de Amazon.