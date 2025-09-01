En Estados Unidos: cuánto cuesta una casa prefabricada en Amazon en septiembre 2025
Este tipo de viviendas cuenta con diversos tamaños y disposiciones; hay opciones económicas y también de lujo
Las "mobile homes" se volvieron una tendencia creciente en Estados Unidos, como alternativa a los alquileres de departamentos y en medio de un incremento en los costos de vivienda. ¿Cuál es el precio de una casa prefabricada en Amazon en septiembre de 2025?
Cuánto cuesta una casa prefabricada en Amazon
Este tipo de vivienda ofrece varias ventajas que los usuarios destacan en redes sociales, como un costo total menor que el de un departamento. Los gastos se destinan principalmente al alquiler del terreno y a servicios como agua o electricidad. Estas casas se pueden encontrar en distintas plataformas.
En Amazon, el precio de las casas prefabricadas varía en función de la marca y de las disposiciones que presenta. Entre las más económicas, se encuentra una con un dormitorio, cocina y baño por US$5299. Las dimensiones son 5,89 metros de profundidad, 6,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto.
Construida con acero inoxidable y un montaje a presión, esta casa cuenta con aislamiento acústico y, según el sitio web, su instalación comprende un período de unas tres horas.
Por otro lado, con un costo más elevado, se pueden encontrar viviendas prefabricadas consideradas de lujo. Un ejemplo es una casa de 213 metros cuadrados que cuenta con dos dormitorios, una sala, una cocina y un baño. Esta estructura está realizada con acero ligero y presenta un precio de US$49.700.
En este caso, las dimensiones de la vivienda rondan los 10,6 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,43 metros de alto.
En la gran variedad de opciones que presenta Amazon sobre las casas prefabricadas, los valores varían según las preferencias y requerimientos de los interesados.
¿Es segura una casa prefabricada ante desastres naturales?
Desde el sitio Chengdong Housing respondieron a una de las dudas más frecuentes entre los potenciales compradores y explicaron las capacidades de este tipo de viviendas. Aclararon que el diseño de las casas prefabricadas “tiene en cuenta zonas sísmicas y cargas de viento”.
El análisis destacó que estas unidades se pueden instalar en cimientos sísmicos para “absorber el movimiento del suelo sin colapsar”. A su vez, cuentan con modelos resistentes al viento para superar indicios de huracanes, a través de sus sistemas de anclaje y techos aerodinámicos.
Además, la compañía señaló que las casas prefabricadas se utilizaron también para refugios de desastre o como hospitales móviles, debido a que cuentan con un diseño sellado en las paredes y el techo para reforzar su estabilidad.
Tres consejos a la hora de comprar una casa prefabricada
Una de las usuarias que adquirió este tipo de propiedad y vivió en ella durante dos años señaló en redes sociales algunas recomendaciones para los interesados en las mobile homes.:
- Revisar que la casa prefabricada no presente goteras u otros daños.
- Verificar que cuente con un título limpio en caso de que sea de segunda mano.
- Comparar costos del alquiler de terreno, que pueden oscilar entre los US$300 y US$800 al mes.
