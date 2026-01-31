Desconcertados con Trump, los aliados tradicionales de EE.UU. apuestan a China y la India

PARÍS.– ¿Acaso Donald Trump se ha convertido en el mejor embajador de China y de India? Desde la Unión Europea (UE) y Gran Bretaña hasta Canadá, Brasil y partes de Asia, los gobiernos están recalibrando cada vez más las prioridades de política exterior, a menudo fortaleciendo el compromiso con India y China, los grandes beneficiados de la brutalidad diplomática del presidente de Estados Unidos.

“Este cambio se ha manifestado a través de importantes acuerdos comerciales, acercamientos diplomáticos con Pekín y esfuerzos coordinados por parte de potencias medias para aislarse de los choques económicos causados por los aranceles. Creo que la confianza está socavada. Cuando sigues repitiendo el mismo patrón de violar el Estado de derecho, el contrato, lo que se ha acordado entre las partes… entonces las partes comienzan a cuestionar”, dijo recientemente Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) en el Foro Económico Mundial de Davos.

Y ese proceso no data de ayer. Desde 2016, la política exterior y económica de Donald Trump, marcada por el lema “America First”, ha alterado los equilibrios geopolíticos y comerciales mundiales. Al cuestionar las alianzas tradicionales de Estados Unidos y desencadenar guerras comerciales por todas partes, el ocupante de la Casa Blanca ha abierto oportunidades inéditas para China e India. Esos dos gigantes asiáticos, rivales en muchos aspectos, han sabido aprovechar las tensiones creadas por Washington para fortalecer su influencia, sus asociaciones y su crecimiento económico.

El primer ministro canadiense Mark Carney, se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín (Archivo) Sean Kilpatrick - The Canadian Press

En los últimos días, el presidente chino Xi Jinping estuvo muy ocupado recibiendo a aliados occidentales que buscan establecer lazos más cálidos con la segunda economía más grande del mundo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, logró un acuerdo comercial que reduce los aranceles a los vehículos eléctricos chinos y al aceite de canola canadiense.

Su par británico, Keir Starmer, aterrizó en Pekín esta semana para reparar los tensos vínculos entre ambos países desde hace años, y se espera que el canciller alemán Friedrich Merz llegue allí el próximo mes. Por su parte, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, también fue uno de los líderes de Europa recibido con honores por Xi, sin olvidar al presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro irlandés Micheál Martin y el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

Asumiendo el riesgo de irritar a Trump, todos esos países han decidido restablecer relaciones con un gigante geopolítico que durante mucho tiempo fue visto como un importante adversario para muchos aliados occidentales y como el principal rival económico de Estados Unidos.

El líder británico Keir Starmer a su llegada a Pekín, donde viajó a restaurar las relaciones dañadas por años de controversias CARL COURT� - POOL�

“Participamos de manera amplia y estratégica con los ojos abiertos”, señaló Carney la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos, poco después de regresar de Pekín. “Abordamos activamente el mundo tal como es, sin esperar el mundo que quisiéramos que fuera”, afirmó.

A medida que la credibilidad de Washington flaquea, China ha avanzado para ampliar el compromiso diplomático en toda Europa y más allá, presentándose como defensora del sistema internacional existente. Pekín ha buscado enfatizar la continuidad, el multilateralismo y la apertura económica, mensajes que resuenan con gobiernos que buscan estabilidad.

Recientemente, el Global Times, medio estatal chino, publicó un editorial dirigido directamente a las audiencias europeas. Titulado “Europa debería considerar seriamente construir una comunidad China-UE con un futuro compartido”, el artículo advirtió que el mundo corría el riesgo de “volver a la ley de la selva” y argumentó que China y Europa deberían trabajar juntas para construir “un futuro compartido para la humanidad”.

Pekín también criticó abiertamente las acciones de Estados Unidos en el extranjero. Funcionarios chinos condenaron la operación estadounidense en Venezuela, describiéndola como una violación del derecho internacional y las normas globales.

El presidente brasileño, Lula da Silva, se funde en un abrazo con Xi Jinping en un foro comercial en mayo, en Pekín (Archivo) Andy Wong - AP

En una conversación telefónica con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, Xi pidió una acción coordinada para proteger las instituciones internacionales. Xi instó a Brasil a “defender conjuntamente el papel central de Naciones Unidas y la justicia internacional” en medio de una creciente inestabilidad, reforzando el mensaje de que China sigue comprometida con las estructuras de gobernanza multilateral.

El ejemplo de Canadá

Canadá ha emergido como un ejemplo destacado de una potencia media que busca reducir su exposición a la coerción económica de Estados Unidos. “Canadá está forjando una nueva asociación estratégica con China,” dijo Carney, añadiendo que el orden global enfrentaba una “ruptura... no una transición.”

El acuerdo entre Ottawa y Pekín provocó una fuerte respuesta de Washington. Trump amenazó con imponer aranceles del 100% sobre todos los productos canadienses que ingresaran a Estados Unidos si Canadá cumplía con sus compromisos comerciales con China.

Pero la amenaza no funcionó. Carney planea una visita a la India para firmar acuerdos relacionados con uranio, energía y minerales, reforzando la estrategia de Ottawa de diversificar los vínculos económicos más allá de Estados Unidos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibe al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Manish Swarup� - AP�

El primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, viajó a China el martes, marcando la primera visita de un líder británico en ocho años. La visita de tres días de Starmer incluye reuniones con el presidente Xi Jinping y el premier Li Qiang en Pekín, seguida de un viaje a Shanghái y una breve escala en Japón. Lo acompañan dos ministros y decenas de ejecutivos empresariales, incluyendo al presidente de HSBC, Brendan Nelson, y al CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot.

“Una de las grandes anomalías de la situación actual es que Londres probablemente está más cerca de Pekín que de Washington” en temas globales como la inteligencia artificial, la salud pública y la política ambiental, afirmó Kerry Brown, profesor de estudios chinos en el King’s College de Londres.

Desde su elección en 2024, Starmer ha priorizado reconstruir los lazos con China tras años de deterioro causados por disputas sobre Hong Kong, acusaciones de espionaje y ciberataques. Los funcionarios chinos han enmarcado la visita como una oportunidad para reiniciar las relaciones.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que Pekín veía el viaje como una oportunidad para abrir un “nuevo capítulo en el desarrollo saludable y estable de las relaciones China-Reino Unido”, mientras que el Ministerio de Comercio confirmó que se esperaba la firma de acuerdos comerciales y de inversión.

Narendra Modi junto a Vladimir Putin y Xi Jinping en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái SUO TAKEKUMA� - POOL�

La iniciativa de Gran Bretaña no ha estado exenta de controversia. El gobierno de Starmer aprobó recientemente planes para una “megaembajada” china en el centro de Londres, a pesar de las objeciones de políticos que advirtieron que la instalación podría facilitar el espionaje. Starmer ha reconocido las preocupaciones de seguridad mientras argumenta que el compromiso económico sigue siendo necesario.

Los datos comerciales ilustran la razón económica detrás del compromiso. En los 12 meses hasta mediados de 2025, China fue el cuarto socio comercial más grande de Gran Bretaña, con un comercio total valorado en aproximadamente 137.000 millones de dólares.

Junto con China, India se ha convertido en un destino clave para los países que buscan diversificar sus asociaciones en medio de la volatilidad geopolítica. Prueba de ello, el acuerdo de libre comercio firmado esta semana entre la Unión Europea (UE) y Nueva Delhi.

“La gente en todo el mundo está llamando a esto ‘la madre de todos los acuerdos’. El mismo traerá grandes oportunidades para los 1400 millones de indios y los 450 millones de europeos”, declaró el primer ministro indio Narendra Modi.

Narendra Modi recibe la Orden Nacional de la Cruz del Sur de manos del presidente brasileño Lula da Silva EVARISTO SA� - AFP�

Las cifras comerciales subrayan por qué ambas partes ven un valor estratégico en el pacto. El comercio entre India y la UE alcanzó los 136.500 millones de dólares en el año fiscal que terminó en marzo de 2025, superando el comercio de India con Estados Unidos (132.000 millones de dólares) y China (128.000 millones de dólares).

Por parte de India, la UE eliminará progresivamente los aranceles sobre el 99,5 por ciento de los bienes importados de India durante un período de siete años. Los aranceles sobre las exportaciones indias, incluidos productos marinos, cuero y productos textiles, productos químicos, caucho, metales básicos y gemas y joyería, se reducirán a cero. Los productos vinculados a la agricultura, como la soja, la carne de res, el azúcar, el arroz y los productos lácteos, quedan excluidos del acuerdo.

Por su parte, Brasil enviará una delegación de alto nivel a India del 19 al 21 de febrero, liderada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La magnitud de la visita subraya su importancia. Brasil ha alquilado un auditorio con capacidad para 500 personas durante dos días para albergar reuniones entre Lula y líderes empresariales indios, señalando un fuerte interés comercial.

El acuerdo con la UE sigue a los pactos del bloque con Mercosur, Indonesia, México, Canadá y Suiza, destacando una tendencia más amplia hacia redes comerciales diversificadas. India también ha concluido múltiples acuerdos comerciales en los últimos años, incluidos pactos con Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Omán.

Cientos de veteranos de guerra daneses, muchos de los cuales lucharon junto a tropas estadounidenses, marchan hacia la embajada de EE.UU. en Copenhague en protesta por la política de Donald Trump hacia Groenlandia. Emil Helms - Ritzau Scanpix Foto

En conjunto, estos desarrollos apuntan a un consenso creciente entre las potencias medias de que la dependencia de un solo socio económico o de seguridad conlleva un riesgo creciente en un mundo moldeado por guerras arancelarias, disputas territoriales e intervenciones unilaterales. Washington impuso un arancel del 50% sobre algunos productos indios, mientras que los países europeos enfrentaron amenazas de nuevas barreras comerciales y presión política vinculada a las ambiciones de Trump en Groenlandia y el Ártico.

Las declaraciones de Trump sobre tomar el control de Groenlandia desencadenaron una reacción diplomática en toda Europa, agravando las preocupaciones sobre la dirección de la política exterior de Estados Unidos.

Aunque el presidente de Estados Unidos posteriormente retiró las amenazas de usar la fuerza militar en Groenlandia y se echó atrás en la imposición de aranceles a los países que se oponían a sus planes en el Ártico, el episodio reforzó la percepción de que Washington se ha vuelto impredecible.