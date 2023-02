La costumbre nocturna que fastidia a los vecinos de las torres de Miami Beach: “No puedo permitirlo”

escuchar

Miami es una de las ciudades más turísticas de Florida, ya que hay una gran cantidad de actividades para hacer, así como tradiciones arraigadas a la dinámica social. Sin embargo, parece que el Gobierno podría eliminar una de éstas. La causa es que molesta a los residentes de los edificios más altos de Miami Beach.

En South Pointe Park, todos los domingos cientos de personas se reúnen para ver el atardecer al ritmo de la música, el baile y la convivencia. Hacen un círculo en la orilla de la playa y algunos músicos tocan sus tambores. Cualquier persona puede unirse a pasar una tarde de calidad junto a los demás. La actividad la hacen desde hace diez años, por lo que cada vez más asistentes se han congregado en el punto de reunión.

Habitantes y turistas se reúnen en la playa para ver el atardecer mientras escuchan música y bailan NBC Miami

Sin embargo, al no haber ninguna regulación por parte de la autoridad, los vecinos de la zona interpusieron sus quejas, con la petición de que se mueva a otro lugar. Su argumento es que el volumen está muy alto, lo que afecta su calidad de vida. Como respuesta, los comisionados de la ciudad buscan soluciones al respecto.

¿Qué pasaría con el evento en Miami?

“Lo que ha pasado es que la multitud se ha hecho más grande, se han apoderado del parque y el ruido se ha amplificado y afecta a miles de residentes. No puedo permitir eso”, dijo el comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, en declaraciones para NBC Miami.

La medida que se analiza es reubicar al grupo. “Tenemos un parque dedicado a la cultura, la música, probemos esta actividad en Soundscape Park. Démosles un tiempo semanal para que disfruten de esta actividad. Mientras tanto, que lo hagan de manera ordenada y pensando en la seguridad pública”, comentó. Las autoridades tomarán la decisión a finales de este mes de febrero.

Se niegan a terminar con la tradición en Miami

Por su parte, los organizadores del evento dominical comenzaron una recaudación de firmas para que se les permita continuar con el evento. En su argumento, dicen que no deben moverse porque las reuniones ya son parte de una tradición entre los floridenses.

Se trata de un grupo multidisciplinario, ya que hay músicos, bailarines y otro tipo de artistas escénicos NBC Miami

“Es un evento orgánico y no organizado. No es solo un círculo de tambores. Tenemos bailarines de salsa, gente haciendo yoga acrobático, malabares y trucos interesantes. Significa familias, niños, residentes. Lleva más de diez años sin incidentes. No hay delincuencia, ni drogas, ni alcohol”, defendió Raquel Pacheco, una de las participantes del círculo, en declaraciones para el medio citado.

Asimismo, los músicos no creen que tocar los tambores en la playa viole las reglas del ruido y aseguran que tienen todo el derecho de estar allí como cualquier otro habitante. Tampoco le ven sentido a mudarse a otro parque que le quita el elemento básico a la celebración: el mar. Desde su consideración, formar un círculo a la orilla de la playa es lo que le da sentido a sus reuniones. “Ese es un lugar sin salida al mar. No hay acceso, desde allí no se ve ni el atardecer y este es un evento construido alrededor del atardecer”, sumó Pacheco en esa línea.

LA NACION