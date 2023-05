Le dieron la green card y dejó atónita a su mamá al interceptarla en el aeropuerto: “Papá le mintió”

escuchar

El tiempo de espera para tramitar la residencia permanente en Estados Unidos no es el mismo para todos. Por ejemplo, una joven mexicana tuvo que armarse de paciencia durante casi cuatro años para obtener la green card. Para festejarlo, decidió sorprender a su familia en el Día de la Madre, que en su país se celebra el 10 de mayo y en Estados Unidos fue el pasado domingo. Su caso lo expuso a través de varios videos en redes sociales, donde compartió su emoción al poder reencontrarse luego de tanto tiempo.

Se trata de la usuaria @livewellwitheve, quien había estado en territorio estadounidense perdiéndose de grandes momentos familiares. Según dijo a través de varios de videos de TikTok, no pudo ir al velorio de su abuela y tampoco estuvo en la boda de uno de sus hermanos. No obstante, semanas antes de mayo le dieron la tarjeta verde, por lo que planeó un encuentro con sus seres queridos. Como sus padres y un hermano viajarían hasta Madrid para conocer a su primer sobrino recién nacido, decidió unírseles.

La sorpresa era que su madre no tenía ni idea de que los acompañaría y se enteró recién cuando la vio en el aeropuerto. Todos sabían menos ella y el hermano al que visitarían en España. En la serie de clips que compartió en TikTok, se observa cómo la joven llega de forma inesperada a la central aeroportuaria y toca a su mamá por detrás, quien primero reacciona con incredulidad, antes de fundirse en un gran abrazo. La expresión en el rostro de la mujer refleja su felicidad y confusión al tener a su hija al frente después de años. “Pero hace rato estábamos hablando por teléfono y no me dijiste nada”, declara, todavía sorprendida.

En una segunda parte de su historia, la tiktoker deja ver cómo llega a la capital española para darle la sorpresa a su hermano. Él la recibe con el bebé en brazos y con una gran emoción de volver a verla. Después, todos emprenden un viaje en crucero, con el que recuperaron el tiempo perdido y vivieron grandes experiencias: “Por fin conocí a mi sobrino, sorprendí a mi cuñada y hermano”, destacó la tiktoker.

Conseguir la green card, una lucha de muchos

La serie de videos obtuvo miles de reproducciones y comentarios por parte de la comunidad virtual. Algunas personas se alegraron del encuentro, aunque otras también consideraron que casi cuatro años no era tanto tiempo de espera, dado que hay personas para las que este período se puede prolongar hasta por una década.

En los posteos incluso hubo quienes contaron sus propias experiencias: “Ver a tu familia produce lágrimas en mis ojos, es imposible no alegrarse por tu felicidad”; “Yo aquí llorando por extraños”; “Ay, qué bella sorpresa y qué bonito que ya están reunidos”; “No es nada comparado a otras personas que no han podido ir a sus países por más de diez años”; “Solo de ver tu felicidad me da más fuerzas para seguir luchando por los papeles de mi esposo, él tiene 17 años sin ver a mis suegros”, escribieron.

