¿La dinastía de los Chiefs, ante un punto de quiebre en el football americano?

Todo principio tiene final. Sucedió con los San Antonio Spurs de Gregg Popovich, los New England Patriots de Tom Brady y Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. ¿Pero será este el ocaso de los Kansas City Chiefs en la liga de football americano?

Los Chiefs labraron a pulso la más reciente dinastía del siglo XXI en el deporte de Estados Unidos, tras ganar en tres ocasiones el Super Bowl de la poderosa NFL entre 2020 y 2024.

Pero su caída este domingo ante Los Angeles Chargers (16-13), que los privó de clasificar a los playoffs por primera vez desde 2014, a falta de tres partidos para el final de la temporada regular, siembra la duda de si será el derrumbe o apenas el tropezón de un imperio.

"Cuando tienes piezas como Andy Reid y Patrick Mahomes nunca puedes iniciar de cero, vas a arreglar algunas cosas, como sucede todos los años", dijo recientemente el legendario ex mariscal de campo y ahora comentarista Tom Brady.

Tras perder el Super Bowl en febrero ante los Philadelphia Eagles, que de haber ganado habría supuesto un histórico tercer campeonato consecutivo, los Chiefs padecieron un tormentoso comienzo de campaña en septiembre.

Tuvieron tres derrotas en sus primeros cinco partidos, incluida la visita a Brasil en la primera semana, el primer indicador de que algo no estaba bien en una franquicia acostumbrada a ganarlo todo.

- Mahomes en baja hora -

Esta vez, con un balance de 6-8, no tuvieron la capacidad de recuperación que ya habían demostrado cuando perdieron al receptor Tyreek Hill en 2021, a pesar de contar con un entrenador estelar, Reid, y una figura de época, Mahomes.

En el campo se quedaron sin respuesta con un juego terrestre de poca efectividad y un Mahomes, de 30 años, que ha batallado con dolores en la rodilla izquierda, se observa apurado y carga con toda la presión de sacar el equipo adelante.

"Patrick es un líder y lo único que hace es venir a trabajar", defendió recientemente Reid. "Mantiene su cabeza arriba, entiende la posición en la que está y no hay nada más que hacer que mejorar".

Mahomes, también conocido como El Mago, ha registrado el segundo peor porcentaje (63,1%) de pases completados de su carrera. Para colmos, abandonó el choque ante los Chargers, a falta de 1:53 minutos para el final, por molestias en la rodilla izquierda.

Al desempeño decepcionante del mariscal de campo se suman el desgaste físico y mental de la mala campaña y otras lesiones en momentos determinantes, entre ellas las del guardia ofensivo Trey Smith, el cornerback Trent McDuffie y los tackles ofensivos Josh Simmons y Wanya Morris.

Y la inconsistencia del puertorriqueño Isiah Pacheco, llamado a liderar el juego terrestre de los Chiefs, pero cuyos números reflejan un escenario completamente distinto, con apenas un touchdown en diez partidos y todavía a la espera de su primer juego de 100 yardas.

- El futuro de Kelce -

Al golpazo de quedar fuera de los playoffs, los Chiefs ya habían sumado otro revés, el de privarse de pelear por el título de la división Oeste en la Conferencia Americana (AFC), algo que habían logrado de manera consecutiva desde 2016.

Y también tuvieron un retroceso en su popularidad...

El fenómeno de redes sociales que generó en algún momento las constantes visitas de la estrella del pop estadounidense Taylor Swift a los estadios para ver jugar a su prometido, Travis Kelce, también ha perdido peso debido a los malos resultados.

Kelce, de 36 años, una de las figuras de la ofensiva liderada por Mahomes, deberá definir su futuro profesional al finalizar la temporada.

El ala cerrada ha admitido públicamente su frustración por su flojo desempeño: cuenta con 62 recepciones y debería completar 35 en los tres partidos restantes para igualar el número del curso anterior.

Su peor registro de recepciones fue de 67 en 2014, su primera campaña completa en la NFL.

"Sigo pensando que si me presento a trabajar, me esfuerzo y soluciono los problemas a través de mis hábitos, de perfeccionar el plan de juego, de mis fundamentos, de lo que me enseñan", dijo recientemente en el podcast que comparte con su hermano Jason.

"Si salgo a jugar con todas mis fuerzas por los muchachos que están a mi lado, todo se va a unir, como en años pasados. Pero este año simplemente no ha sido así".