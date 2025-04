La respuesta de Sheinbaum a Trump por querer eliminar las ciudades santuario en una nueva ofensiva contra los migrantes

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para presionar a las ciudades santuario a abandonar su estatus, lo que encendió la respuesta del gobierno mexicano. Este lunes, en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum rechazó la iniciativa y anunció medidas de respaldo desde los consulados. Además, la presidenta de México remarcó el aporte económico de los migrantes a Estados Unidos y calificó su criminalización como un acto racista.

Trump busca eliminar las ciudades santuario y acelerar deportaciones

El presidente Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que busca condicionar el financiamiento federal a las llamadas ciudades santuario. La medida fue comunicada por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó: “Es simple: respeten la ley y no obstruyan a las autoridades migratorias”.

Trump ordenó al DOJ y al DHS que identifiquen a las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias federales White House

La orden establece que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deben elaborar una lista con las jurisdicciones que se nieguen a colaborar con las leyes migratorias. Además, instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a utilizar “todos los recursos legales” para forzar la cooperación.

Sheinbaum cruzó a Trump y prometió respaldar a migrantes mexicanos en EE.UU.

Ante la ofensiva de Trump, Sheinbaum aseguró que su administración respaldará a los mexicanos en Estados Unidos. En conferencia, declaró: “Siempre vamos a defender a nuestros connacionales”. También adelantó que anunciará “cambios en los consulados” para reforzar el apoyo.

Consultada sobre si habría una nueva estrategia diplomática, respondió: “Por supuesto que no estamos de acuerdo y haremos lo que nos corresponde”. El gobierno mexicano mantuvo contacto con las familias afectadas por redadas recientes, que dejaron cinco detenidos, principalmente en California.

Además, en un anticipo al posible aumento de deportaciones, Sheinbaum creó el programa “México te abraza”, con el objetivo de recibir a los mexicanos que regresen del territorio estadounidense. Sin embargo, de acuerdo a The New York Times, en los primeros tres meses de la nueva administración Trump, la cantidad de expulsiones no superó los registros de gobiernos anteriores.

La presidenta mexicana prometió reforzar los servicios consulares y asistir a las familias afectadas por redadas recientes Marco Ugarte - AP

Las críticas de Sheinbaum: criminalización de inmigrantes e impacto económico

Por otro lado, Sheinbaum criticó la narrativa que asocia migración con delincuencia. Aunque sin mencionar a Trump, la presidenta expresó: “La criminalización de los migrantes es esencialmente racista”.

La mandataria destacó que la mayoría de los 38 millones de mexicanos en el país vecino reside legalmente y contribuye de forma activa. De todas maneras, también afirmó que el gobierno mexicano buscará dialogar con Estados Unidos sobre la situación de los cuatro millones de mexicanos indocumentados en el país norteamericano.

Durante la conferencia, Sheinbaum subrayó el rol clave de los extranjeros en la economía estadounidense: “Se estima que el 20% de los ingresos de los mexicanos se envía en remesas. El 80% restante se queda en Estados Unidos, en consumo, ahorro y pago de impuestos”.

Para reforzar este punto, la mandataria invitó a Ana Teresa Ramírez Valdez, directora del Latino Donor Collaborative, a presentar datos sobre la contribución de la comunidad inmigrante. “Esta idea de que los inmigrantes les quitan trabajos a los ciudadanos estadounidenses, es completamente opuesta, ayudan a su economía”, concluyó.

Sheinbaum calificó de racista la criminalización de los migrantes y defendió su aporte a la economía de EE.UU. Imagen de StockSnap en Pixabay

Trump busca terminar con las ciudades santuario

Las llamadas ciudades santuario son las jurisdicciones que limitan la cooperación de agencias locales con autoridades migratorias federales. La lista incluye a grandes centros urbanos como Chicago, Nueva York, Boston y Los Ángeles, entre otros.

Según el Centro para Estudios de Inmigrantes, varios estados también adoptaron leyes propias con esta filosofía, como California, Oregon, Washington e Illinois. La ofensiva legal de Trump apunta a revertir ese esquema de protección de extranjeros.