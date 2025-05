Rebelión en Texas: el condado que demanda a Donald Trump por los recortes a agencias federales

El condado de Harris, en Texas, presentó una demanda contra la administración Donald Trump. En específico, acusó a la Casa Blanca de comprometer servicios esenciales tras una serie de despidos masivos y cierres de oficinas clave en la región. La medida se formalizó el martes pasado, en medio de la creciente tensión que generó una orden ejecutiva firmada por el presidente republicano, que recorta recursos a varias agencias federales en todo Estados Unidos.

Texas: denuncian recortes justo antes de la llegada de la temporada de huracanes

El ajuste afecta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), entre otras dependencias.

El condado de Harris acusa a la administración Trump de poner en riesgo la respuesta ante desastres

En este contexto, funcionarios del condado de Harris advirtieron que la reestructuración debilita la capacidad de respuesta en zonas vulnerables, especialmente cuando Texas se prepara para una nueva temporada de huracanes.

Según señala el comunicado oficial de la oficina de Harris, el fiscal del condado, Christian D. Menefee, afirmó: “La administración Trump no puede anular al Congreso solo para ganar puntos políticos. Estos fondos son la base de nuestra respuesta local de salud pública, especialmente durante brotes de enfermedades. No se puede infringir la ley solo porque no se esté de acuerdo con cómo el Congreso decidió gastar el dinero”.

Además, detalló que la demanda acusa al presidente de violar la Constitución y de utilizar la excusa de reducir gastos para desmantelar servicios esenciales.

Por su parte, la jueza del condado, Lina Hidalgo, señaló en conferencia de prensa que el recorte de personal en la FEMA se produce en el peor momento posible, según señala el medio Chron.

El fiscal del condado, Christian D. Menefee, anunció la demanda colectiva contra la administración Trump X: @@CDMenefee

“Estamos perdiendo personas que forman parte de esa infraestructura, ese nivel básico de comunicación y conocimiento institucional que necesitamos para operar en tiempos de emergencia o recuperación”, dijo Hidalgo, que advirtió: “Menos recursos significa menos capacidad de respuesta cuando las comunidades más lo necesitan”.

Entre los servicios en riesgo figuran:

Centros de atención de FEMA en zonas costeras.

Oficinas de la EPA que monitorean contaminantes en la industria petroquímica.

Sucursales de la Seguridad Social con alta demanda en Houston y sus alrededores.

Apoyo sindical y demandas en otras ciudades de Estados Unidos contra Trump

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, uno de los sindicatos más grandes del país, impulsó la demanda junto al condado texano. A la iniciativa se sumaron organizaciones sin fines de lucro y autoridades locales de San Francisco, Chicago, Baltimore y de condados como Santa Clara y King, en California y Washington, respectivamente.

El condado de Harris, con 4,8 millones de habitantes, se convirtió en el primero de Texas en litigar contra el mandatario republicano desde su retorno a la Casa Blanca.

Trump defiende los recortes y suma respaldo en el Congreso

Por su parte, Trump defendió los despidos al señalar que el Gobierno federal “pierde demasiado dinero en gastos innecesarios y fraudes”. Según Reuters, la administración enfrenta una deuda de US$36.000 millones y un déficit anual de US$1800 millones.

El presidente republicano defendió los recortes y aseguró que el Gobierno pierde “demasiado dinero en fraudes y gastos innecesarios" (Photo by Jim WATSON / AFP)

Líderes republicanos, como el senador Lindsey Graham, respaldaron la medida. En cambio, legisladores demócratas denunciaron los despidos masivos y anunciaron acciones legales. La Casa Blanca informó que 75.000 trabajadores aceptaron retiros voluntarios y anticipó que los recortes continuarán.