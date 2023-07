La enorme nube de polvo que amenaza al sur de Estados Unidos

escuchar

El calor extremo que atraviesa Estados Unidos mientras transcurre el verano en el hemisferio norte no es lo único por lo que habría que preocuparse durante estos meses. Una enorme nube de polvo del Sahara amenaza el sur del país y se pronostica que llegue a las costas de Florida este fin de semana. Hay alertas por las complicaciones de salud que el fenómeno podría provocar, sobre todo respiratorias.

Es habitual que durante junio, julio y agosto se registre un aumento significativo en las cantidades de arena fuera del Sahara. Año tras año, se desprenden del desierto más extenso del planeta partículas de arena que viajan más de 8000 kilómetros desde el norte de África, recorren el océano Atlántico y llegan a las costas del sureste de Estados Unidos.

Como ya ocurrió en veranos anteriores, el polvo sahariano podría provocar irritación en garganta, ojos y piel, así como sinusitis. También podría complicar el cuadro clínico de las personas asmáticas.

La nube del polvo del Sahara se aproxima a Florida, EE.UU.

De acuerdo los pronósticos meteorológicos, la nube de polvo podría impactar tanto en Florida como en la costa del Golfo de México. Es usual que, dada la presencia de estas partículas en el aire, los atardeceres tengan tonos naranjas más intensos.

Con frecuencia, a este polvo se le llama aerosol, debido a que sus sólidos son tan pequeños que a menudo es imposible distinguirlos a simple vista. Se estima que unos 100 millones de toneladas se trasladan de lado a lado del océano Atlántico.

Cada año, una cantidad de polvo del desierto del Sahara es expulsado a la atmósfera y viaja a través del océano Atlántico @noaa_aoml / Instagram

Al disminuir la buena calidad del aire, este fenómeno no solo podría complicar los cuadros de las personas con asma, sino también aquellas diagnosticadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). No obstante, más allá de eso, el polvo del Sahara no representa un peligro latente para la población.

Florida registra una temperatura sin precedentes

Esta semana, en Key Biscayne, una exclusiva isla frente a Miami, la temperatura del agua ya superó los 31°C y se estima que las condiciones se mantengan. Tras un invierno con potentes olas de frío polar, se espera que severas olas de calor formen parte de la estación.

Bañistas en Key Biscayne Beach, en Key Biscayne, Florida, el 18 de julio de 2023 ALFONSO DURAN - NYTNS

Las altas temperaturas no solo ponen en riesgo la vida de las personas, también afectan el ecosistema marino con la muerte de especies animales y vegetales.

Durante esta época del año es usual que el sur de Florida sea cálido, pero los números en el termómetro son inusuales. Virginia Key, una isla al norte de Key Biscayne, marcó seis récords en apenas un mes. Asimismo, la semana pasada, en algunas zonas de Florida Bay, la superficie del mar alcanzó los 36,7°C, cuando el promedio del agua en Miami para julio es de alrededor de 30°C, según consignó The New York Times.

Por si fuera poco, el calor en Miami marcó, durante 16 días consecutivos, una sensación térmica superior a los 40°C. En ese orden, el Servicio Nacional Meteorológico publica de forma constante información actualizada por las altas temperaturas y advierte que las personas embarazadas, adultos mayores, recién nacidos, niños y pacientes con enfermedades crónicas conforman la población de riesgo.

