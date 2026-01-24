La extraña coincidencia del Papa León XIV que podría ayudar a los Seahawks a llegar al Super Bowl

Muchos fanáticos de los Seattle Seahawks están convencidos de que el equipo llegará al Super Bowl LX por una curiosa coincidencia vinculada a la elección de un nuevo Papa. La teoría sostiene que cada vez que la Iglesia Católica elige a un nuevo pontífice, Seattle termina disputando el partido más importante de la temporada. El disparador más reciente fue la asunción del Papa León XIV.

La coincidencia entre los Papas y los Seahawks

Según recuerdan seguidores de la NFL, las dos últimas elecciones papales coincidieron con campañas históricas de Seattle. En 2005, tras la elección de Benedicto XVI, los Seahawks ganaron 13 partidos en la temporada regular y avanzaron hasta el Super Bowl, que se jugó en 2006.

Algo similar ocurrió en 2013, cuando fue elegido Papa Francisco. Ese mismo año, Seattle volvió a sumar 13 victorias, llegó nuevamente al Super Bowl (se disputó en febrero de 2014) y terminó quedándose con el trofeo, alimentando la idea de una especie de “señal” que se repite con cada nuevo pontificado.

Los Seahawks han llegado al Super Bowl las últimas dos ocasiones que se nombró a un nuevo Papa (X/@NFLMemes)

En 2025 se celebró el cónclave más reciente, que concluyó con la elección de León XIV. Desde entonces, los Seahawks acumulan 15 triunfos, y muchos hinchas creen que esa racha refuerza la posibilidad de volver a disputar y ganar el Super Bowl.

Más allá de las coincidencias, el equipo dirigido por Mike Macdonald mostró durante la fase regular una defensa dominante y un ataque equilibrado.

Cómo avanzan los Seahawks rumbo al Super Bowl

Mientras algunos aficionados hablan de “algo divino”, el rendimiento en el campo respalda el optimismo. Según análisis de Fox Sports, Seattle aparece entre los principales favoritos de la temporada, impulsado por una defensa considerada la mejor de la liga.

Actualmente, los Seahawks son el equipo favorito y calificado con mayores probabilidades de ganar el Super Bowl LX (Facebook/Seattle Seahawks)

Los Seahawks reforzaron esa condición tras vencer a los San Francisco 49ers en la ronda divisional y ahora deberán enfrentar a los Los Angeles Rams en la final de la Conferencia Nacional.

Cuándo y cómo ver el Super Bowl

El Super Bowl LX tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El Super Bowl LX tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero de 2026 (ARCHIVO-AP Foto/Matt York) Matt York - AP

El evento deportivo más importante de Estados Unidos comenzará a las 18.30 hs (tiempo del Este) y la transmisión en vivo podrá seguirse en canales de televisión y plataformas de streaming, como NBC y Peacock, de acuerdo con USA Today.

Esta es la segunda ocasión en la que The Big Game se jugará en el estadio de Santa Clara, ya que la primera vez fue en 2016 en un partido entre los Carolina Panthers y los Denver Broncos.

El Super Bowl LX es el partido que marca el final de la temporada en la NFL y se celebrará tras la tradicional semana de descanso que tiene lugar luego de las rondas de NFC.

Además del partido, el show de medio tiempo también llama la atención de los aficionados; este año Bad Bunny será el encargado del entretenimiento tras los dos primeros cuartos de la contienda deportiva.

El show del cantante originario de Puerto Rico tendrá una duración de entre 12 y 15 minutos, y se llevará a cabo entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (tiempo del Este).