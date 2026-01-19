Noticias de California, en vivo: Newsom revierte una orden de Trump en el día de Martin Luther King Jr. y otros reportes de hoy 19 de enero

Los Parques Nacionales en EE.UU. ya no ofrecen entrada gratuita este 19 de enero, en el Día de Martin Luther King Jr. por orden del presidente, Donald Trump. Ante la medida, el gobernador Gavin Newsom ordenó a los Parques Estatales de California que sí den el beneficio en más de 200 instalaciones.

Si bien Parques Estatales busca ofrecer entrada gratuita para vehículos, algunos espacios mantendrán costos de acceso, como las áreas recreativas vehiculares estatales y aquellas operadas por organizaciones asociadas, se anunció en un comunicado.