Noticias de California, en vivo: Newsom revierte una orden de Trump en el día de Martin Luther King Jr. y otros reportes de hoy 19 de enero
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado; Gavin Newsom, leyes y todo lo que hay que saber
Newsom vs. Trump: anuncia entrada gratuita a los parques estatales en el Día de MLK
Los Parques Nacionales en EE.UU. ya no ofrecen entrada gratuita este 19 de enero, en el Día de Martin Luther King Jr. por orden del presidente, Donald Trump. Ante la medida, el gobernador Gavin Newsom ordenó a los Parques Estatales de California que sí den el beneficio en más de 200 instalaciones.
Si bien Parques Estatales busca ofrecer entrada gratuita para vehículos, algunos espacios mantendrán costos de acceso, como las áreas recreativas vehiculares estatales y aquellas operadas por organizaciones asociadas, se anunció en un comunicado.
Tomorrow, more than 200 state parks will be offering free vehicle day-use entrance in honor of #MLKDay2026! Hike, bike or take stroll with your loved ones and enjoy the many benefits of spending time in the outdoors. Find a participating park at https://t.co/yS60L7v0Jm pic.twitter.com/pzqkIfD10U— CA State Parks (@CAStateParks) January 18, 2026
El mesaje de Karen Bass en el día de Martin Luther King, Jr.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió un mensaje en sus redes sociales. Este 19 de enero, feriado en el que se rinde homenaje a Martin Luther King, Jr., dijo: “Debemos seguir luchando con más fuerza y con una determinación más urgente por alcanzar la visión que King estableció”.
Bass señaló que el activista de derechos civiles advirtió sobre momentos como los que se viven en la actualidad, “en los que se les dice a las personas que esperen, que guarden silencio, que acepten la injusticia en aras del orden”.
Today, we honor the life and legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. someone whose courage and bravery reshaped the nation and whose moral clarity and vision continues to guide us to this day.— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 19, 2026
In 1963, Dr. King penned his “Letter From a Birmingham Jail” after he had been arrested… pic.twitter.com/W8zqgEQa4G
“No podemos quedarnos de brazos cruzados (...) el Ayuntamiento se ha unido a los angelinos para afrontar este momento. Hemos reforzado nuestros protocolos, puesto a disposición recursos y solicitado transparencia al gobierno federal”, finalizó.
Cómo estará el clima en California este lunes 19 de enero de 2026
California atraviesa actualmente un período seco invernal, debido a un bloqueo en el patrón atmosférico. En ciudades como Los Ángeles y San Francisco no se han registrado lluvias significativas desde principios de enero. Se espera que esta tendencia de precipitaciones por debajo de lo normal se mantenga durante al menos los próximos diez días, con apenas una posibilidad remota de lloviznas aisladas en la costa central y sur del estado.
En cuanto a las condiciones diarias, de acuerdo con San Francisco Chronicle, predominará un tiempo estable y cielos despejados, con temperaturas inusualmente cálidas para la temporada, que podrían alcanzar los 70 °F (21 °C) en el sur de California.
Noticias en vivo de California
