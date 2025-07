La faceta poco conocida de los Obama: revelan cómo llevaron la crianza de sus hijas, a pesar de la vida política

Michelle y Barack Obama enfrentaron rumores de separación en el último tiempo, pero los desmintieron y profundizaron en cómo fue la crianza de sus dos hijas, Malia y Sasha, que ahora tienen 27 y 24 años, respectivamente.

Qué dijeron Michelle y Barack Obama sobre la crianza de sus hijas

Las responsabilidades políticas fueron un gran desafío a la hora de formar una familia, pero que ambos funcionaron como un equipo unido. El miércoles 16 de julio, expresaron su experiencia en el podcast que la oriunda de Chicago, Illinois, comparte junto a su hermano, IMO with Michelle Obama & Craig Robinson.

Michelle resaltó la figura de Barack como un “padre involucrado desde el nacimiento” de sus hijas y destacó que se organizaron para compartir las responsabilidades del cuidado de las pequeñas al 50% cada uno.

De hecho, al encargarse el expresidente del turno nocturno, la abogada puntualizó que fue él quien logró que las niñas aprendieran a dormir solas a los cinco meses.

También hablaron sobre los rumores de divorcio que surgieron a raíz de la aparición del exmandatario en eventos públicos sin la ex primera dama, como la investidura de Donald Trump o el funeral de Jimmy Carter, ambos en enero pasado. “No hubo ni un solo segundo en mi matrimonio en el que haya pensado en rendirme con mi esposo”, dijo la abogada.

“Hemos tenido momentos realmente difíciles. También hemos tenido muchos divertidos, muchas aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada”.

Michelle y Barack Obama hablaron sobre los rumores de divorcio (Instagram/michelleobama)

Al inicio de la entrevista, los tres participantes protagonizaron un divertido momento, que se envolvió en el contexto de los rumores acerca de una crisis matrimonial en la familia Obama. Tras saludarse Barack y Michelle, Craig Robinson aprovechó el momento para hacer una broma al respecto: “Esperen, ¿ustedes se gustan?”, dijo.

Al instante, ambos sonrieron y, mientras Michelle se sentaba, apuntó: “Así es el mundo de los rumores. Es mi esposo”. “Esto se va a poner mal”, añadió el demócrata.

Michelle Obama relató cuál fue el detonante que disparó los rumores de divorcio, tras su ausencia al no acompañar a Barack en el funeral de Carter y en la investidura de Trump: decidió seguir su propio itinerario.

“Mi decisión de no asistir a la investidura, algo que la gente no comprende, o mi elección de tomar decisiones que me convenían a principios de este año, fueron recibidas con mucha burla y crítica”, puntualizó en otro podcast en abril pasado.

El sentido mensaje de Michelle a Barack Obama en medio de los rumores de separación

En la publicación de Instagram en la que la también escritora compartió la entrevista realizada junto a su hermano para su marido, incluyó una frase dirigida a los comentarios acerca de una presunta crisis en su matrimonio. “Mi hogar es mi familia. Mi hogar es Barack”, cerró.

A su vez, compartió otra parte del clip en el que el expresidente se refirió a la masculinidad en la actualidad. “Tiene tanta sabiduría y perspectiva para compartir. A medida que el mundo sigue cambiando y evolucionando, tenemos que crear espacio para los niños y enseñarles cómo aparecer en el mundo con empatía e integridad. Nos beneficiará a todos a largo plazo”, puntualizó.

La postal familiar que compartió Michelle Obama por el Día del Padre Instagram/michelleobama

Michelle Obama le dedicó al exmandatario un sentido mensaje el 15 de junio pasado, enmarcado en el Día del Padre. “Me encanta mirar atrás y ver fotos como esta, de cuando nuestras chicas eran más jóvenes”, relató la ex primera dama.

“Siempre ha estado ahí para nosotros sin importar qué, incluso cuando sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Siempre hemos sido tan afortunados. A Barack y a todos los padres y figuras paternas que celebran hoy, ¡feliz día del padre!“, concluyó.