La familia de Trump quiere los derechos de marca de los aeropuertos que lleven el nombre del presidente

La empresa familiar del presidente Donald Trump ha presentado solicitudes ante la oficina federal de marcas registradas con el objetivo de obtener derechos exclusivos para el uso del nombre del mandatario en aeropuertos y una amplia gama de artículos relacionados. Entre los productos bajo el paraguas de esta petición se incluyen desde autobuses de pasajeros hasta paraguas, maletas y trajes de vuelo.

Trump, una marca: aeropuertos con el nombre del presidente

Las solicitudes, presentadas por una unidad de la empresa familiar denominada DTTM Operations, cubren tres denominaciones específicas: “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, “Aeropuerto Internacional Donald J. Trump” y “DJT”, según consignó AP.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 13 de febrero del 2026 Matt Rourke - AP

Esta medida surge en medio del debate en Florida sobre un proyecto de ley estatal que propone bautizar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump, cerca de su club Mar-a-Lago.

La Organización Trump ha manifestado que las solicitudes están motivadas por dicho proyecto de ley y que su intención no es obtener lucro, sino protección contra “malos actores”, argumentando que el nombre Trump es “la marca registrada más infringida en el mundo”.

“Para ser claros, el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia o consideración financiera de ningún tipo por el cambio de nombre propuesto para el aeropuerto”, declaró la compañía en un comunicado, refiriéndose al actual Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Sin embargo, la empresa no especificó si cobraría regalías por el uso del nombre en otros aeropuertos en el futuro o sobre la mercancía incluida en los documentos para su protección.

El inusual pedido de la empresa familiar de Trump

Josh Gerben, un abogado especializado en marcas que descubrió las solicitudes durante el fin de semana, destacó la naturaleza inédita de esta acción. “Si bien presidentes y funcionarios públicos han tenido monumentos históricos nombrados en su honor, la empresa privada de un presidente en ejercicio nunca en la historia de Estados Unidos ha solicitado derechos de marca antes de dicha denominación”, escribió Gerben en su blog.

Generalmente, los presidentes deben esperar años luego de finalizado el mandato para que algún aeropuerto lleve su nommbre. Por ejemplo, Bill Clinton esperó 11 años, Ronald Reagan nueve y Gerald Ford 22 Patrick Semansky - AP

Otra diferencia notable con el pasado es que los presidentes generalmente deben esperar años después de dejar el cargo –o fallecer– para que un aeropuerto lleve su nombre; Bill Clinton esperó 11 años, Ronald Reagan nueve y Gerald Ford 22. JFK fue la excepción con solo un mes tras su asesinato.

La marca Trump en zapatillas, torres, biblias y campos de golf

La solicitud también se produce en un contexto más amplio de una intensa campaña de branding por parte de la familia Trump durante el último año, extendiendo el nombre a torres, campos de golf y desarrollos residenciales en Dubái, India, Arabia Saudita y Vietnam.

Las Never Surrender High-Tops ya están agotadas; la edición se limitó a 1000 pares numerados gettrumpsneakers.com

La compañía también ha comercializado guitarras eléctricas, biblias y zapatillas deportivas con la marca Trump, proyectos que, al igual que los aeropuertos, se gestionan a través de la unidad DTTM. Estas acciones han generado críticas sobre si el presidente y su familia se benefician de la presidencia, a lo que Trump ha respondido que su negocio está en fideicomiso con sus hijos y que no tiene ninguna participación diaria en la empresa.

La afirmación de la compañía sobre que el nombre Trump es la marca más infringida en el mundo no pudo ser confirmada de inmediato. Empresas como Gucci, por ejemplo, ha enfrentado decenas de miles de imitaciones desde principios de la década de 1970, y Prada ha demandado activamente a compañías durante años, mientras que Rolex combate millones de relojes falsos.

Además del debate en Florida, el nombre de Trump ha sido vinculado a propuestas para el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia y para un túnel entre Nueva York y Nueva Jersey. La decisión sobre el posible cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, si se concreta, lo sumaría a una lista de otras organizaciones y lugares públicos que han adoptado el nombre Trump en los últimos meses, incluyendo el centro de artes escénicas Kennedy Center y una calle en las afueras de Mar-a-Lago.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.