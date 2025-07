La fortuna que Andy Byron podría pagarle a su esposa tras el escándalo viral en el concierto de Coldplay

Tras el escándalo ocurrido durante la kiss-cam en un concierto de Coldplay, el matrimonio entre Megan Kerrigan y Andy Byron podría llegar a su fin luego de 25 años, no sin antes repartir la fortuna del ex CEO, conforme marca la ley.

Esto es lo que Andy Byron tendría que pagar en caso de acordar el divorcio con Megan Kerrigan

El video viral en redes sociales, donde Andy Byron y la jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, comparten un momento romántico durante un concierto de Coldplay en Massachusetts, podría convertirse en una prueba clave para que Megan Kerrigan solicite el divorcio.

Según la abogada Nancy Chemtob, esto podría permitirle reclamar una millonaria compensación al ahora ex CEO de Astronomer.

La esposa del CEO de Astronomer compartía fotografías de su familia en redes sociales antes del escándalo de infidelidad. Foto: Facebook / Megan Kerrigan

La especialista en matrimonios y familia fue consultada por el New York Post para compartir un estimado de lo que el exejecutivo deberá pagar por su infidelidad, que según lo marca la ley del estado en donde ocurrió, podría ser la mitad de toda su fortuna.

Los equipos legales de Byron y Kerrigan no se pronunciaron al respecto de una posible separación, pero la abogada Chemtob considera que el siguiente paso es la firma de un acuerdo de divorcio. Las especulaciones sobre un posible rompimiento de la relación se intensificaron luego de que Megan borrara su nombre de casada de sus redes sociales.

No existe un informe que hable sobre la fortuna real del ex CEO, pero The Economic Times estimó que puede llegar a los 70 millones de dólares, lo que obligaría a Byron a otorgarle al menos 35 millones de dólares a la madre de sus hijos.

El video polémico de la kiss cam en el concierto de Coldplay

Aunque el matrimonio no necesariamente debe disolverse en Massachusetts (donde se expuso la infidelidad), las leyes estatales piden repartir los bienes acumulados durante los años que estuvieron juntos.

En el estado la ley general establecida en el Capítulo 208 Sección 34, incluye consideraciones importantes como:

El tiempo que duró el matrimonio.

La forma en que se comportó la pareja durante la relación conyugal.

Rasgos personales como: edad, salud, posición social, fortunas actuales y fuentes de ingresos, patrimonio, empleabilidad, así como las obligaciones y necesidades de cada una de las partes.

Pensión alimenticia.

Necesidades actuales y futuras de los hijos en común y la custodia de los mismos.

Lo que puede pasar si Andy Byron y Megan Kerrigan tienen acuerdos prenupciales

Los acuerdos prenupciales o prematrimoniales se firman antes de la unión legal de la pareja y estipula la forma en la que se dividirán los bienes en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o divorcio, según el Colegio Americano de Consejeros Fiduciarios y Patrimoniales (ACTEC, por sus siglas en inglés).

Andy Byron y Megan Kerrigan tienen más de 20 años de matrimonio y dos hijos de 18 y 24 años de edad. Foto: Facebook / Megan Kerrigan

Estos documentos buscan proteger los intereses financieros de cada parte involucrada y en ocasiones incluyen cláusulas para los casos de infidelidad. Nancy Chemtob explicó que Byron también podría enfrentar el pago de una compensación por traición a su pareja.

Además de que Kerrigan podría llevarse la mitad de los millones de su aún marido, también deberá existir un acuerdo de manutención y quizá respecto a los gastos de terapia para la mujer y sus hijos, de ser necesario.

Aunque la también abogada Jackie Combs, del bufete Blank Rome de Los Ángeles, aseguró que en casos como este, los tribunales suelen mostrar resistencia a cumplir con lo establecido en caso de infidelidad, explicó a New York Post.

La especialista compartió que si el patrimonio o presupuesto conyugal se usó para sostener la relación extramatrimonial, sí influirá en la decisión de las autoridades durante el juicio de divorcio, si es que este se lleva a cabo.

Lo que pasaría con Kristin Cabot y su esposo

La supuesta amante del exejecutivo de la compañía de inteligencia artificial no enfrentaría las mismas consecuencias legales que Byron o Kerrigan, ya que Chemtob explica que Kristin Cabot y su esposo no llevan casados el tiempo suficiente para aplicar la ley de 50% y 50%.

Andrew Cabot, esposo de Kristen y dueño de la empresa Privateer Rum, no tendría el mismo conflicto financiero si decide divorciarse, pues ambos llevan poco tiempo juntos, según Daily Mail.

Kristin y Andrew Cabot llevan poco tiempo de casados, por lo que la repartición de bienes, en caso de divorcio, no sería igual a la de la familia Byron (Daily Mail)

Esta pareja fue vista por primera vez en la fiesta de cumpleaños del hijo del ejecutivo en jefe durante el 2024. En la fotografía recuperada por la revista se les ve felices y ya lucían sus anillos de matrimonio.

Cabot es CEO de una prestigiosa empresa de ron en Estados Unidos, la cual se remonta a seis generaciones dentro de su familia y hasta el momento no hizo declaraciones sobre el escándalo.