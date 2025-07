La fruta que una experta de Harvard recomienda para aliviar la indigestión, la hinchazón y el estreñimiento

Los pacientes que sufren de problemas gastrointestinales, como indigestión, síndrome de intestino irritable o estreñimiento, podrían ver mejorías en sus síntomas si consumen frutas como el kiwi. Esto de acuerdo con la doctora Trisha Pasricha, especialista y docente de la Facultad de Medicina de Harvard.

La razón por la que el kiwi es la fruta que alivia la indigestión, según experta de Harvard

La gastroenteróloga y columnista pide a sus pacientes con problemas digestivos consumir dos piezas de kiwi todos los días como parte de un tratamiento natural para combatir sus síntomas, pues es una fruta que ayuda al tránsito intestinal, señaló en el Washington Post.

Gastroenteróloga de Harvard comparte por qué deberías comer más kiwi. Instagram / @trishapasrichamd

La especialista apunta a que esta fruta está subestimada en el campo de la salud, aunque tiene beneficios para la salud digestiva que están comprobados científicamente.

Algunos de los principales síntomas que pueden aliviarse con el consumo diario de kiwi son los propios del síndrome de intestino irritable, la hinchazón abdominal, el estreñimiento, el tránsito intestinal, la indigestión, entre otros.

Las propiedades de esta fruta se asocian con una enzima llamada actinidina, que facilita la digestión de proteínas, y con su alto contenido de fibra soluble e insoluble, que mejora el tránsito intestinal.

Las restricciones que se deben tomar en cuenta

La doctora Trisha Pasricha aseguró que a muchos de sus pacientes con problemas digestivos les pidió incluir porciones de kiwi en su dieta diaria y que todos presentan mejoras significativas tras un par de semanas.

El consumo de kiwi también se ha relacionado con una mejora en la calidad del sueño Shutterstock

Esta fruta es mejor que los laxantes o cualquier otro suplemento alimenticio, según la gastroenteróloga, pues sus resultados son consistentes y no están acompañados de efectos secundarios.

Solo existen un par de puntos a considerar antes de incluir esta fruta a una dieta; el primero es evitar el kiwi si el paciente es alérgico, y el segundo, consultar con un médico antes de consumirlo de forma regular porque interactúa con algunos medicamentos anticoagulantes.

Otros alimentos recomendados para mejorar la salud gastrointestinal

En el estudio “The Development and Evaluation of a Literature-Based Dietary Index for Gut Microbiota” (Desarrollo y evaluación de un índice dietético basado en la literatura para la microbiota intestinal) publicado en PubMed existe una lista de seis alimentos que son buenos para la salud:

Lácteos fermentados

Legumbres y soja

Fibra soluble e insoluble

Frutas

Verduras

Té verde o café

Mejorar los hábitos alimenticios pueden ayudar a evitar problemas gastrointestinales como indigestión o estreñimiento. Foto: Unsplash

Todos estos alimentos demostraron que al incluirlos de forma constante en la dieta, los pacientes presentan mejora en la diversidad microbiana, mayor producción de butirato y acetato, que ayudan a la salud intestinal, y reducción de bacterias inflamatorias.

Lácteos, una buena forma de aliviar los malestares

De forma específica, los lácteos fermentados que beneficiarán a las personas con malestares gastrointestinales son el yogur y el kéfir. Y las legumbres ideales son los chícharos, garbanzos, frijoles, y lentejas, por su alto contenido en fibra.

La recomendación de expertos es que al presentar malestar, el paciente visite a su médico, pero de forma general pueden comenzar a incluir en su dieta los alimentos mencionados al menos una vez al día para mejorar su salud.

Los lácteos pueden agregarse en el desayuno, en la cena o como snack, las legumbres o la soja puede ser parte de la comida principal del día, y también se recomienda agregar de dos a cuatro porciones de fruta y al menos una porción de verduras en cada comida fuerte.

Comer aguacate de manera frecuente también es un hábito que recomiendan los especialistas en salud gastrointestinal, quienes igual explican que los pacientes que le dan prioridad a los cereales integrales presentan mejorías más rápidamente.

Los alimentos lácteos también pueden ayudar con los problemas intestinales. Foto: Unsplash

Finalmente, el estudio de PubMed apunta a que muchos de los problemas de salud digestiva son causados por los malos hábitos alimenticios sostenidos en el tiempo, por lo que al modificarlos los síntomas desaparecen.