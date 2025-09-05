La hija de Elon Musk asegura que está “en quiebra” tras distanciarse de su padre y revela cómo sobrevive

Vivian Wilson, la hija transgénero del empresario tecnológico Elon Musk, afirmó que está “en quiebra” y que no dispone de grandes sumas de dinero, pese a ser descendiente del hombre más rico del mundo. A sus 21 años, explicó que optó por vivir con tres compañeros de piso porque así reduce gastos de vivienda en Los Ángeles, California.

Vivian Wilson, la hija de Elon Musk, habla de su situación económica real

Wilson reconoció que muchas personas creen que posee una enorme fortuna, pero desmintió esa idea. “La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares”, declaró en una entrevista con The Cut.

Vivian Jenna Wilson, hija del empresario Elon Musk vivllainous

La joven aclaró que no busca acumular riqueza. “No tengo ningún deseo de ser súper rica”, afirmó. Para ella, lo esencial pasa por poder comprar comida, contar con amigos, tener un lugar donde dormir y algunos ingresos para gastos menores.

El distanciamiento de Vivian Wilson y Elon Musk tras su cambio de género

Vivian cortó los lazos con Musk en 2022, cuando presentó la petición para cambiar su género y su nombre. Desde entonces, calificó públicamente al empresario como “un hombre-niño patético” y aseguró que no aceptó su identidad.

El dueño de Tesla y SpaceX, por su parte, expresó que su hija había sido “asesinada por el virus de la mente progresista” y que lo “engañaron” para permitirle la transición a los 16 años. Vivian lo definió como “rápido para enojarse”, “indiferente” y “narcisista”.

Infancia de privilegios y estudios de la hija de Elon Musk

En la entrevista, Wilson recordó que asistió a una escuela privada en Santa Mónica, donde compartió clases con Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin. Allí, dijo, se encontró con un ambiente lleno de “bebés nepo”. Además, relató que le enseñaron idiomas como coreano, chino, japonés y español.

Elon Musk cortó relación con su hija luego de que ella pidiera cambiarse el nombre y el género (AP Photo/Evan Vucci, file) Evan Vucci - AP

Más tarde ingresó a universidades en Canadá y Japón, aunque abandonó sus estudios y culpó a la inteligencia artificial (IA) por haberle quitado motivación. En la actualidad, analiza la posibilidad de retomar su formación en un colegio comunitario, aunque admite que “la universidad es cara” y que no cuenta con una herencia que lo cubra.

La estrategia de Vivian Wilson para ahorrar en el alquiler en Los Ángeles

La hija mayor de Elon Musk contó que decidió vivir en un departamento compartido con tres compañeros de piso para abaratar costos en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. “Es más barato”, explicó.

La ciudad de Los Ángeles, California, es una de las más caras en términos de alquiler en EE.UU. Joel Mott / Unsplash

Esa elección, según dijo, no solo le permite pagar menos de renta, sino que también le da la posibilidad de sostenerse con sus propios ingresos sin recurrir a la fortuna de su madre ni al patrimonio millonario de su padre. “Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es agradable y mucho más afortunado que la mayoría de las personas de mi edad en Los Ángeles”, añadió.

La fama, los ataques en redes sociales y el uso de disfraces en bares

Por otra parte, Wilson reconoció que la atención mediática le provocó incomodidad. Tras criticar a su padre en redes sociales, relató que recibió mensajes perturbadores. “Mucha gente puede ser realmente inquietante, sobre todo con mi cuerpo”, expresó. Incluso confesó que, para salir a bares, recurre a disfraces con el fin de pasar inadvertida.

La joven añadió que disfruta de ciertas ventajas de la visibilidad, como obtener contratos con un agente y aparecer en portadas de revistas como Teen Vogue. Sin embargo, también extraña la etapa previa en la que podía ser tratada como una persona desconocida.