La historia del ciclista que pedaleó durante 7 horas mientras esquivaba los bombardeos rusos en Ucrania

Lo que se vive en Ucrania tras la invasión rusa evoca a grandes imágenes bélicas de conflictos anteriores y también, más allá de las tragedias, sobresalen las historias de quienes luchan por sobrevivir, aquellos que no se rinden y “pedalean” con una esperanza, como Arif Bagirov, un ciclista ucraniano que logró esquivar los bombardeos de guerra rusos con su bicicleta. Aunque sus piernas se cansaron, siguió adelante durante siete horas y alrededor de 70 kilómetros, desde su ciudad natal sitiada, Severodonetsk, hasta Bakhmut, donde llegó ileso.

La escena era angustiante, Arif salvó a su vida al esquivar las bombas que caían en la localidad de la región de Lugansk, al este de Ucrania. Pedaleó sin parar hasta llegar a Bakhmut, actualmente bajo control ucraniano. De acuerdo con El País, el conflicto que lo rodeaba era fuerte, aun así, el ciclista de 45 años logró completar su viaje, antes de seguir en autobús a la capital Kiev, compartió el medio Cyclingweekly.

Arif Bagirov escapó en bicicleta desde la localidad ucraniana de Severodonetsk, hasta Bakhmut. (ARIF BAGIROV/FACEBOOK).

Como el camino era bombardeado, usar las rutas convencionales no eran una opción y Bagirov describió la táctica que siguió para salvar la vida: había agujeros en la carrera y todo estaba destrozado, incluidos los autos y también dominaban los escombros por doquier. Era una vía de primera línea y, afortunadamente, no había cadáveres, pero se notaba que alguien había muerto ahí, explicó.

Fueron unas heroicas siete horas

Bombardeos rusos en Bakhmut (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco - AP

Que llegara a salvo no es producto del azar. Antes de decidir, Bagirov tomó notas de los bombardeos que ocurrían en su propia ciudad. Aprendió de su experiencia que no llegaban al mismo objetivo dos veces: “Sabía que si bombardeaban una fábrica no la volverían a bombardear”. Él conocía la táctica, así que se fijaba de dónde caían los proyectiles y pedaleaba hacia ahí, la ruta más segura.

El camino no fue tranquilo, pues pronto el conflicto lo alcanzó. Varias veces y con la adrenalina, tuvo que detener su bicicleta y esconderse mientras los aviones enemigos volaban hacia él. Vio una zanja, se acostó y esperó ahí hasta que volvió a estar seguro para salir.

Al principio, Bagirov decidió quedarse en Severodonestk cuando los rusos invadieron Ucrania por primera vez. Se aseguró de que las exhibiciones de museos permanecieran a salvo, también ayudó a entregar medicamentos a los adultos mayores, pero luego el conflicto llegó a donde estaba.

Una fotografía muestra una explosión en la ciudad de Severodonetsk durante los intensos combates entre las tropas ucranianas y rusas en la región de Donbas, en el este de Ucrania, el 30 de mayo de 2020. ARIS MESSINIS - AFP

Cambió su vida

El momento decisivo fue cuando un proyectil ruso impactó contra el departamento que estaba debajo del suyo y, aunque no explotó, pasó otros tres días en el sótano con electricidad y agua limitadas. Como no podía ayudar a los demás, optó por tomar su bicicleta y marcharse tras analizar la situación.

Esta heroica ruta de siete horas estuvo dominada por un sentimiento y, de acuerdo con el ucraniano, en declaraciones al medio citado, esa sensación estaba muy lejos del miedo. Al montar su bicicleta, solo uno sobresalía: la ira. “¡Esta es mi tierra, este es mi país! Y completaré este viaje como sea. Fue mi viaje más loco en bicicleta. Había recorrido esas distancias muchas veces antes, pero no en tales circunstancias”, finalizó su relato.