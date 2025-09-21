La historia del granjero “olvidado” que fue un eslabón clave para crear el whisky más famoso de Estados Unidos

Una de las marcas de whisky más conocidas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, tuvo su origen en el trabajo de un granjero y esclavo afroamericano, que pasó a la historia como el primer destilador negro del que hay registros. Su apodo era Uncle Nearest (Tío Nearest).

Nearest Green, el hombre detrás del whisky más famoso de EE.UU.

Nearest Green fue un esclavo afroamericano de Tennessee que le enseñó a Jack Daniel a elaborar whisky y fue el principal responsable de la fórmula de marca más famosa de este destilado en el país norteamericano, según The New York Times.

ARCHIVO – En esta foto de archivo de 4 de marzo de 2011, un cantinero sirve una bebida de una botella de Jack Daniels en un bar de San Francisco. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo) Paul Sakuma - AP

El papel del hombre fue ignorado durante muchos años, aunque en 2016 la compañía propietaria de Jack Daniel’s en EE.UU. decidió reconocer el legado de Green.

Fawn Weaver, una periodista afroamericana que vive en Estados Unidos, viajó a la destilería en Lynchburg en 2017, pero al no obtener menciones del hombre en sus visitas guiadas, decidió investigar por su cuenta. Fue así como descubrió que el magnate del whisky realmente obtuvo sus conocimientos de Uncle Nearest.

Tras el profundo sondeo de Weaver, la empresa Brown-Forman reconoció de forma oficial a Green como el primer maestro destilador en la historia de Jack Daniel’s.

Este reconocimiento marcó un antes y un después en la historia de la gastronomía y la destilación sureña, pues en Estados Unidos, la historia del whisky se narraba como algo exclusivo de blancos y colonos provenientes de Irlanda o Escocia.

Fawn Weaver, periodista afroamericana encargada de estudiar la historia de Nearest Green (aaas.umd.edu)

Cómo Nearest Green conoció a Jack Daniel

La también autora y emprendedora Fawn Weaver dirigió un proyecto de investigación para dar con la historia de Green, durante 12 meses, según el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Maryland.

Ella catalogó a Uncle Nearest como el primer destilador negro en la historia de Estados Unidos y también descubrió que trabajó como esclavo para el terrateniente Dan Call, acaudalado granjero que le pidió elaborar whisky afuera de su granja.

Fue el mismo Call quien contrató a Jack Daniel, quien en ese momento tenía ocho años de edad, por lo que Green, que ya tenía experiencia en la materia, le enseñó a destilar, e incluso trabajó para él después de la Proclamación de Emancipación (1863), cuando ya era un hombre libre.

Pese a ser una de las figuras primordiales en la creación de la marca, Nearest Green no obtuvo el reconocimiento por su trabajo hasta hace menos de una década.

Fawn Weaver publicó un libro sobre Nathan "Uncle Nearest" Green y dirigió la destilería Nearest Green en Shelbyville, Tennessee (aaas.umd.edu)

Tras su investigación, Weaver escribió y publicó el libro Love & whisky, donde narra la “historia real de Jack Daniel, su maestro destilador Nearest Green y el improbable ascenso de su tío Nearest”.

Por qué Jack Daniel’s es el whisky más famoso de EE.UU.

En la edición 2025 de los Premios Mundiales del whisky (WWA, por sus siglas en inglés), la marca obtuvo reconocimientos en dos categorías diferentes, de acuerdo con Forbes.

El nombramiento fue para el Jack Daniel’s Bonded Triple Mash, el cual fue calificado de perfil robusto y con sabores que mezclan especias de centeno, notas de vainilla y roble tostado con algo de frutas de huerto maduras y caramelo.

La empresa también recibió el premio del Mejor whisky de Tennessee del mundo con su Tennessee 12 Years Old Batch #2, cuyo sabor fue descrito como complejo, pero delicioso.

Jack Daniel's es la marca de whiskey más famosa de Estados Unidos (Pexels/Hiago Italo)

La marca Uncle Nearest también fue reconocida al obtener el segundo lugar en esta categoría por su Master Blend Edition Batch.

Además de calificar al whisky de Tennesse, los premios también dan reconocimientos en categorías como bourbon, whisky de centeno, whisky de maíz y whisky de malta pura.

La final de los WWA tuvieron lugar en febrero en Londres, Reino Unido, con participantes internacionales. Algunas otras marcas reconocidas en las premiaciones fueron Old Fitzgerald, como Mejor bourbon del mundo, y Middle West Spirits como Mejor whisky de centeno americano.

Además, cabe destacar que Jack Daniel’s está firmemente arraigado a la cultura estadounidense por su rica historia local, su icónica botella cuadrada con etiqueta negra y su aparición en distintas obras del cine y la música de Estados Unidos.