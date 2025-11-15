La historia del trabajador de Apple que se llamaba igual que la competencia y terminó por cambiarse el nombre

Un extrabajador de Apple, que se llamaba Sam Sung, tuvo que cambiar su nombre por su similitud con la reconocida marca surcoreana de la competencia, Samsung. El hombre, ahora conocido como Sam Struan, comenzó a brindar sus servicios a la empresa en una tienda de su Glasgow natal y luego se mudó a Vancouver, Canadá, donde un empleado notó la coincidencia.

Sam Sung, el extrabajador de Apple que se vio obligado a cambiarse el nombre

Según dice en su perfil de Linkedin, Struan trabajó para Apple entre 2010 y 2013. Un día un cliente leyó en su tarjeta de presentación el nombre “Sam Sung”, similar al de la compañía asiática.

A Sam Struan no le quedó más remedio que cambiar su nombre mientras era empleado de Apple Cortesía de Sam Struan para Business Insider

El hombre que lo descubrió compartió la novedad inmediatamente en redes sociales y su caso se volvió viral. Así, de acuerdo con lo que reconoció el propio escocés en un ensayo que escribió para Business Insider, tuvo que tomar la decisión de cambiar su nombre.

“Jamás olvidaré ese momento. Estaba trabajando en mi otro empleo a tiempo parcial cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Pensé que había fallecido algún familiar. Miré la pantalla y vi un mensaje de alguien que decía que me había hecho famoso en Reddit y me envió un enlace”, recordó.

Su tarjeta profesional se había vuelto viral en la plataforma, y las llamadas eran de la empresa. Por eso, incluso llegó a pensar que perdería su empleo.

“Apple me apartó de la planta de producción por un tiempo. A mis compañeros se les pidió que no me identificaran cuando la gente preguntara. Poco después, perdí el acceso a mis tarjetas de presentación”, contó.

Así se veía la tarjeta de presentación de Sam Struan como trabajador de Apple Cortesía de Sam Struan para Business Insider

A pesar de su nuevo nombre, todavía lo llaman “Sam Sung”

A pesar de que ya pasaron más de diez años, Struan reveló que las personas aún lo llaman “Sam Sung” por la historia que fue furor en internet. “Simplemente, se niegan a cambiarlo, incluso mi hermana”, detalló.

“Que quede claro: nadie me reconoce, y así es como lo prefiero. Pero a veces, si sale el tema de que trabajé en Apple, llega el momento y dicen: ‘¡Dios mío! ¿Eres tú ese tipo?’", agregó luego. El hombre de 36 años dijo que solo las personas que lo conocieron después del cambio lo llaman así.

El ciudadano oriundo de Glasgow relató que eligió su nuevo apellido porque es el nombre de uno de sus lugares favoritos de Escocia: un pueblo ubicado en la isla de Skye.

Un cambio de vida: era trabajador de Apple y ahora enseña a las demás personas a buscar empleo

Desde que finalizó su relación laboral con Apple en 2013, Struan inició un camino diferente como profesional. Hoy en día, se desempeña como un especialista independiente en reclutamiento y redacción de currículums, según cuenta en su sitio web.

Sam Struan tiene más de 130 mil seguidores en LinkedIn, después de finalizar su trabajo en Apple LinkedIn Sam Struan

De acuerdo con su descripción, el hombre ayuda a las personas a conseguir entrevistas en empresas líderes. Cuenta con diferentes tipos de servicios, y en su página muestra casos en los que obtuvo buenos resultados con sus clientes. Sus planes pueden costar entre 246 dólares y US$1199. El precio depende de qué tipo de trabajo pretende el usuario.