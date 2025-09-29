En Estados Unidos: cuál es el verdadero precio del Samsung Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra, presentado en enero de 2025, se destaca en el mercado de Estados Unidos como uno de los celulares de gama alta más potentes. El modelo insignia de Samsung se consolida como la principal alternativa frente al iPhone 17, que atraviesa cuestionamientos por el llamado ScratchGate, el escándalo que puso en duda la resistencia del acabado de aluminio de Apple y desató reclamos de usuarios en todo el mundo.

¿Cuánto cuesta el Galaxy S25 Ultra en Estados Unidos?

Los precios de lista del Galaxy S25 Ultra, publicados por Samsung en su tienda virtual para Estados Unidos, varían según la capacidad de almacenamiento del modelo.

Estas son las cifras oficiales en el mercado estadounidense:

256 GB : US$1299,99

: US$1299,99 512 GB : US$1419,99

: US$1419,99 1 TB: US$1659,99

Samsung fijó precios de entre US$1.299 y US$1.659, con promociones temporales y beneficios como plan trade-in, envíos gratuitos y el programa Rewards Samsung

Además de los valores base, la empresa ofrece promociones temporales. Actualmente, tanto la versión de 256 GB como la de 512 GB se venden a US$1299,99, mientras que la de 1 TB figura en US$1419,99.

Estos descuentos se complementan con beneficios como:

Plan trade-in : permite entregar un dispositivo usado —incluso de otra marca o con pantalla dañada— a cambio de un descuento inmediato sobre el precio final del equipo nuevo. El crédito se aplica en el momento de la compra y la empresa ofrece asistencia en línea durante todo el proceso.

: permite entregar un dispositivo usado —incluso de otra marca o con pantalla dañada— a cambio de un descuento inmediato sobre el precio final del equipo nuevo. El crédito se aplica en el momento de la compra y la empresa ofrece asistencia en línea durante todo el proceso. Opciones de envío de Samsung en EE.UU. : está la modalidad standard, con entrega de uno a cinco días hábiles sin costo; la expedited, para recibirlo en dos días con un cargo de US$12; y la express, con una demora de solo un día por US$19.

: está la modalidad standard, con entrega de uno a cinco días hábiles sin costo; la expedited, para recibirlo en dos días con un cargo de US$12; y la express, con una demora de solo un día por US$19. Programa Samsung Rewards: por cada dólar gastado, otorga puntos que luego pueden canjearse en productos, accesorios o servicios. El sistema incluye categorías (Silver, Gold, Platinum y VIP) que ofrecen beneficios crecientes como descuentos, acceso anticipado a promociones y soporte prioritario.

Su sistema fotográfico liderado por un sensor de 200 MP ofrece zoom óptico de 10x

Especificaciones clave del Galaxy S25 Ultra: potencia, cámara e inteligencia artificial

Según las especificaciones técnicas de la página, el Samsung Galaxy S25 Ultra combina un hardware de última generación con una avanzada plataforma de inteligencia artificial.

En su corazón, tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 4 de ocho núcleos, lo que se traduce en una velocidad extrema para ejecutar los juegos más pesados y trabajar con múltiples aplicaciones a la vez sin interrupciones. Para alimentar esta potencia, incorpora una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 65 W.

La experiencia visual es inmersiva gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que hace que el desplazamiento y las animaciones se vean suaves y fluidas.

Además, el dispositivo mantiene la funcionalidad del S Pen para tomar notas y dibujar, aunque sin las capacidades de conexión Bluetooth.

El apartado fotográfico está liderado por un sensor principal de 200 MP, acompañado de tres lentes adicionales: dos de 50 MP y una de 10 MP. Esto ofrece al usuario un zoom óptico de hasta 10x para acercar objetos lejanos sin perder calidad y un zoom digital que llega hasta 100x.

La cámara permite grabar videos en 8K con un detalle excepcional y cuenta con una cámara frontal de 12 MP para selfies de alta calidad. Toda esta configuración se optimiza con Galaxy AI 2.0, la inteligencia artificial de Samsung que potencia la productividad, al permitir una mejor edición de fotos y videos.

El Galaxy S25 Ultra debutó en enero de 2025 con diseño de titanio y cámara de 200 MP Samsung

Las opiniones iniciales de los compradores del Samsung Galaxy S25 Ultra

Las reseñas en la web oficial de Samsung muestran un claro contraste entre la satisfacción general por las nuevas características del Galaxy S25 Ultra y una serie de críticas específicas.

Entre los usuarios que otorgan las notas más altas (4 y 5 estrellas), se encuentra un comprador que contó que regresó a Samsung tras una década con modelos de iPhone y afirmó que la diferencia resulta “enorme”. Asimismo, elogió la implementación de la Inteligencia Artificial con Gemini y la utilidad del S Pen.

Otro calificó el dispositivo como “el mejor teléfono que compró”, al destacar la calidad de imagen y video, así como la sencillez de uso. Otra opinión subraya que el celular administra la IA “sin esfuerzo” y resalta la esperada mejora en la carga rápida de 65W.

Sin embargo, las críticas también se hacen notar. Una persona destacó el diseño, pero lamentó que la autonomía de la batería no representó una gran mejora. Además, encontró que el Galaxy AI resulta “superficial”, además de que el uso simultáneo de Bixby y Gemini es “confuso”.

Incluso hubo quienes fueron más críticos: uno se quejó de un “diseño muy pobre”, de fallos en la aplicación de música y del borrado automático de fotos. Otro aseguró que tuvo que reiniciar el teléfono varias veces al día por problemas de conexión a pesar de vivir cerca de las torres de servicio.