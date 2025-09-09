Lanzamiento del nuevo iPhone 17: hora de EE.UU. y California para ver en vivo el Apple Event 2025
La conferencia de interés en ese sector se desarrolla en la sede de la compañía en Cupertino
Los clientes de Apple esperan con ansias el evento 2025 que se celebra este martes 9 de septiembre, en el que la firma de la manzana lanzará el nuevo iPhone 17 junto a otras novedades. Los usuarios deben permanecer atentos a la emisión en vivo en Estados Unidos.
En vivo: Apple Event 2025 en California
El Apple Event 2025 comienza este martes a las 10 horas (hora del Pacífico) en Estados Unidos, mientras que en California se inicia a las 13 hs. (hora del Este). La celebración se lleva a cabo en la sede de la compañía en Cupertino y se desarrolla bajo el lema “Awe Dropping”.
El evento se transmite en vivo a través de los canales oficiales de Apple y, hasta el momento, más de 15.000 usuarios programaron sus calendarios para no perderse la conferencia en YouTube.
El último encuentro que presentó la marca fue el 9 de junio de este año, en el que se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Desarrolladores y se incluyeron actualizaciones de software para mejoras en las plataformas, como el “Apple Intelligence”.
Qué modelos de iPhone lanzará Apple en 2025
La firma se prepara para presentar cuatro versiones del iPhone 17, además de otras novedades como MacBook Air, iPad Air, Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. Los modelos del teléfono son:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air
Las principales características que presentan estos dispositivos novedosos en Apple son el sistema iOS 26, con lenguaje visual Liquid Glass, o las mejoras en las cámaras frontales. En la versión Pro, se incluye un teleobjetivo con zoom óptico de hasta ocho aumentos.
A su vez, los teléfonos cuentan con pantalla ProMotion e incluyen el nuevo material OLED M14, que presenta una mayor eficiencia energética, según detalló la marca. En tanto, Face ID es la única opción biométrica para mejorar la seguridad de los usuarios de Apple en la nueva línea.
A partir de cuándo se podrá comprar el iPhone 17 y qué precio oscila
Luego de la presentación de las novedades el 9 de septiembre, los interesados podrán acceder a la preventa de los dispositivos el viernes 12 de septiembre y las ventas oficiales se iniciarán el próximo 19.
Según My Computer, únicamente un modelo no registraría un aumento en el precio con respecto a la versión anterior. Los valores que se espera que Apple lance en la nueva línea son:
- iPhone 17: con 128 GB, el precio se mantiene en 799 dólares, igual que el iPhone 16.
- iPhone 17 Pro: con 256 GB, el valor aproximado es de US$1199, lo que registra un aumento de US$200 con respecto al modelo anterior.
- iPhone 17 Pro Max: con 256 GB, el precio es de US$1299, que representa US$100 más que la versión previa.
- iPhone 17 Air: con 12 GB RAM y 256 GB, el valor estimado es de US$1099, lo que representa un aumento de US$200 con respecto al iPhone 16 Plus.
