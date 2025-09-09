Lanzamiento del nuevo iPhone 17: hora de EE.UU. y California para ver en vivo el Apple Event 2025

Los clientes de Apple esperan con ansias el evento 2025 que se celebra este martes 9 de septiembre, en el que la firma de la manzana lanzará el nuevo iPhone 17 junto a otras novedades. Los usuarios deben permanecer atentos a la emisión en vivo en Estados Unidos.

En vivo: Apple Event 2025 en California

El Apple Event 2025 comienza este martes a las 10 horas (hora del Pacífico) en Estados Unidos, mientras que en California se inicia a las 13 hs. (hora del Este). La celebración se lleva a cabo en la sede de la compañía en Cupertino y se desarrolla bajo el lema “Awe Dropping”.

El evento se transmite en vivo a través de los canales oficiales de Apple y, hasta el momento, más de 15.000 usuarios programaron sus calendarios para no perderse la conferencia en YouTube.

El último encuentro que presentó la marca fue el 9 de junio de este año, en el que se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Desarrolladores y se incluyeron actualizaciones de software para mejoras en las plataformas, como el “Apple Intelligence”.

El evento anual tendrá lugar en la sede de Apple en Cupertino, California Unsplash

Qué modelos de iPhone lanzará Apple en 2025

La firma se prepara para presentar cuatro versiones del iPhone 17, además de otras novedades como MacBook Air, iPad Air, Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. Los modelos del teléfono son:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air

Las principales características que presentan estos dispositivos novedosos en Apple son el sistema iOS 26, con lenguaje visual Liquid Glass, o las mejoras en las cámaras frontales. En la versión Pro, se incluye un teleobjetivo con zoom óptico de hasta ocho aumentos.

A su vez, los teléfonos cuentan con pantalla ProMotion e incluyen el nuevo material OLED M14, que presenta una mayor eficiencia energética, según detalló la marca. En tanto, Face ID es la única opción biométrica para mejorar la seguridad de los usuarios de Apple en la nueva línea.

La firma presentará nuevos modelos con novedades en sus características Unsplash

A partir de cuándo se podrá comprar el iPhone 17 y qué precio oscila

Luego de la presentación de las novedades el 9 de septiembre, los interesados podrán acceder a la preventa de los dispositivos el viernes 12 de septiembre y las ventas oficiales se iniciarán el próximo 19.

Según My Computer, únicamente un modelo no registraría un aumento en el precio con respecto a la versión anterior. Los valores que se espera que Apple lance en la nueva línea son: