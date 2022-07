La historia detrás del auto que Christian Nodal le regaló a su maestro de primaria: “Cuando sea famoso...”

Christian Nodal sorprendió a un maestro de primaria con un extraordinario regalo: le dio una camioneta nueva y la foto del docente con el vehículo se hizo viral. Fue el propio profesor el que anunció la increíble sorpresa que recibió, ya que, en su cuenta de Facebook, escribió: “Los tiempos de Dios son Perfectos. Gracias Kisha, Cristian, una promesa de cuando eras niño”.

Todo empezó con una promesa que el cantante mexicano le había hecho a su maestro de la infancia que, en ese entonces parecía difícil de cumplir, pero finalmente se hizo realidad. En las fotos que publicó el hombre, se ven la camioneta azul marcha Chevrolet y una captura de la videollamada que hizo con Christian, probablemente para agradecerle el gesto.

En el posteo, hay más de 4000 reacciones y casi 1000 comentarios que halagan al artista, quien actualmente se encuentra en Argentina de vacaciones, por eso no pudo estar presencialmente con el docente.

El hombre fue maestro de Christian Nodal en sexto de primaria

El artista y ex de Belinda se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, ahora se tomó un descanso para distenderse luego de su gira por Latinoamérica, hasta retomar la actividad en septiembre de 2022. En cuanto al regalo que le hizo al maestro de su infancia, no se pronunció en redes sociales y quizás mantenga el anonimato para no alardear con su actitud.

La travesura detrás del regalo de Christian Nodal a su maestro

Todo parecía muy lindo hasta que el maestro reveló para el periodista local Omar Mungarro que en realidad hay una travesura detrás del buen gesto. Por supuesto agradeció el gran regalo que el cantante le hizo y decidió detallar el trasfondo de la historia que sorprendió a muchos de sus fans.

Christian Nodal le regala una camioneta a su profesor de la primaria y éste reacciona

Todo ocurrió entre 2010 o 2011, cuando Nodal cursaba sexto de primaria y el docente lo regañó por algún inconveniente en clase. El entonces niño se enojó y le rayó el carro al profesor: “Fue en 2010-2011 cuando Christian estaba en sexto de primaria, recuerdo muy lejanamente que lo regañé por algo, creo entender que se enojó y por travesura fue y me rayó un carro, un S10, era un carro viejito, pero no fue el rayón sino lo que hizo”, indicó.

El hombre acudió a la casa de los papás de Nodal para contarles lo sucedido y esperar una respuesta de su parte: “Entonces, en ese momento fui a hablar con su papá Jaime, su mamá y su abuelita. Fui a su casa a hablar con ellos y les expuse lo que había pasado. Ya lo dejé ahí, solté el comentario, quién sabe qué hicieron con Christian que le quedó muy grabado”, agregó.

Luego de que el maestro descubriera el talento que tenía el menor respecto al canto, doña Silvia, abuela de Christian, lo llamó para decirle que su nieto había hecho una promesa: “Cuando yo sea famoso le voy a comprar un carro”, a lo que el docente le respondió en modo de broma: “Pues se está tardando doña Silvia, ya ve el carrito que traigo”, contestó. Nunca se imaginó que tiempo después lo cumpliría.