Las caníbales criaturas marinas de las profundidades que llegaron a las playas de Oregon y confunden a los expertos

Recientemente, unos llamativos peces aparecieron en las costas de Oregon, en Estados Unidos. En su anatomía destacan sus largos colmillos y grandes ojos saltones. El lunes pasado, Oregon State Parks anunció que varios de estos ejemplares, conocidos como lanceta, llegaron en las últimas semanas desde Nehalem, al sur de Bandon, y los expertos no pueden aún explicar los motivos.

“Este tipo de peces viven por lo general en aguas tropicales y subtropicales y pueden migran al norte del mar de Bering para alimentarse”, escribió Oregon State Parks en la publicación, que acompañó con una imagen de estas criaturas. “Nadie está seguro de la razón por la que llegan a la costa”.

Los avistamientos de estos peces se han vuelto más frecuentes en la costa de Oregon, en EE.UU. Oregon State Parks

Esta especie es una de las más grandes de las profundidades oceánicas. Entre una de sus características más llamativas está que incluso se comen a los de su propia especie. De acuerdo con la descripción de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pueden alcanzar un tamaño de más de dos metros y nadan en profundidades de una milla (1,6 kilómetros), por debajo de la superficie del mar.

La razón por la que los peces lanceta no son tan conocidos es porque carecen de atractivo comercial y no son para el consumo humano. Elan Portner, científico del Instituto Oceanográfico Scripps, de San Diego, lleva más de una década en el estudio de estos ejemplares. En declaraciones al New York Times, expresó que habían llegado a la costa “durante al menos 300 años o más” y “nadie sabía por qué”.

El pez lanceta aparece regularmente en la costa de Oregon, en EE.UU. @pygmyrabbitgirl

Además de la publicación de Oregon State Parks, una usuaria de Twitter compartió recientemente un posteo de cuando encontró a un curioso pez en Lincoln City, Oregon, a finales del mes pasado, y pidió ayuda para identificarlo. Varios usuarios respondieron que se trataba de un pez lanceta.

¿Por qué no se sabe mucho de los peces lanceta?

Como su hábitat es el fondo oceánico, es difícil de estudiar. No obstante, hay algunos indicios sobre su comportamiento. “Sus estómagos son básicamente pequeños frigoríficos que mantienen nuestras muestras en muy buenas condiciones hasta que podemos llevarlas al laboratorio”, explicó Portner. “Se han logrado describir varias especies encontradas en los estómagos de estos peces, como algunas nuevas que nadie había visto antes”.

Los investigadores también suelen encontrar otros ejemplares de peces lanceta más pequeños en sus estómagos. “Son bastante caníbales”, afirmó el especialista.

Las teorías sobre su “misteriosa” aparición

Para el medio citado, Benjamin Frable, científico de museo e ictiólogo (experto en peces) del Instituto Oceanográfico Scripps, compartió algunas teorías sobre por qué estos peces van hacia la costa. Desde su perspectiva, podrían estar siguiendo presas en aguas menos profundas y acercarse demasiado.

Una buena herramienta para la documentación es que la gente dé aviso sobre la presencia de estos ejemplares, añadió. “Nos permite tener más observación de los registros en tierra”, sumó Portner. “Tal vez tener más datos nos ayude a entender por qué los peces están llegando a la costa”, cerró.

