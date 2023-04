La impactante imagen de una tortuga sobre un caimán de tres metros en un estanque Florida: qué hacía

escuchar

El pasado 17 de abril, un turista capturó una fotografía en la que una tortuga se montaba en el lomo de un caimán de tres metros, dentro de un estanque en Florida. El hombre, quien se dedica a viajar por todo el mundo, aseguró que nunca había visto una escena así en su vida y compartió la imagen en sus redes sociales. La comunidad virtual se sorprendió ante el peculiar hallazgo.

Jef Henninger es un bloguero de viajes que publica sus experiencias con sus seguidores. En una reciente visita a Tampa fotografió a los reptiles. “Sabes que estás en Florida cuando ves a una tortuga montada en un caimán como si fuera un caballo, en los alrededores de un estanque”, escribió el hombre en su cuenta de Facebook Traveling with Jef.

Los dos reptiles paseaban tranquilamente en el agua. La tortuga tenía sus patas delanteras en el lomo del caimán, a unos centímetros de su cabeza. Por su parte, el depredador parecía mantener la mirada al frente, sin mostrar disgusto por el animal que estaba encima de él. Los usuarios que vieron el posteo no dudaron en mostrar su asombro en los comentarios de la publicación: “¡Simplemente increíble!”; “Precioso, ¡me encanta Florida!”; “Mañana haremos una gira. Esperamos ver algo tan genial”, escribieron.

La imagen del caimán con la tortuga en Florida Traveling With Jef

El autor de la fotografía explicó que anteriormente ya había visto a tortugas interactuar con caimanes, por lo que no estaba tan sorprendido. No obstante, detalló que sí era la primera vez que se encontraba con una escena tan peculiar. “Fue bastante divertido”, dijo Henninger a Newsweek. Agregó que, según lo que había constatado en sus múltiples viajes, a los caimanes no les importa la presencia de otros animales en su hábitat e incluso suelen compartir espacio con pájaros, tortugas y otras especies.

El creador de contenido sumó que suelen comer tortugas, aunque no con frecuencia. “Nunca lo he visto en persona, pero sí en fotos y videos de caimanes comiéndolas. Es por eso que siempre es interesante ver a estos grandes reptiles tan cerca de las tortugas y las aves, esos animales no tienen idea de que pueden ser la cena en cualquier momento”, señaló.

Henninger confirmó que la tortuga llegó a salvo al otro lado del estanque. “Ambos simplemente se quedaron allí. Regresé una hora después y estaban en el mismo lugar, aunque la tortuga ahora estaba en un tronco”, concluyó.

¿Por qué las tortugas montan en caimanes?

Por lo general, las tortugas se suben encima de los caimanes para transportarse, aunque también lo hacen para defenderse de los depredadores cuando se sienten amenazadas. Estos animales suelen montarse en cualquier cosa que flote para tomar sol, como troncos caídos. En ocasiones, ni siquiera son capaces de diferenciar entre uno de estos y un caimán, explicó el sitio experto en animales AZ Animals.

Por otro lado, es común que los caimanes tampoco tengan conocimiento de que llevan a una tortuga en su lomo. El cuerpo de este depredador está cubierto de escamas gruesas y huesudas que les impiden notar la presencia de algún animal que esté encima de ellos.

Las tortugas suelen subir a los caimanes para transportarse o para protegerse de otros depredadores Facebook/Tracy Lasita

Los expertos detallan que las tortugas son presas fáciles de atrapar. Estos grandes reptiles prefieren comer animales “carnosos” como peces, pájaros o anfibios, pero no dudarían en buscar tortugas si es necesario.

LA NACION