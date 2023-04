Un caimán invadió una pileta en Florida y la reacción del ayudante del sheriff al sacarlo fue única

escuchar

Un elemento de la de la Oficina del Sheriff del condado de Brevard, en Florida, respondió al llamado de un residente luego de que reportó que un caimán de más de dos metros había invadido su propiedad. Cuando el oficial y un cazador de vida silvestre llegaron al domicilio, encontraron al lagarto mientras disfrutaba de un baño en la piscina en el patio trasero.

En una publicación en la página de Facebook de la oficina de la Policía del 4 de abril, se veía el agente Robert Santiago, con una expresión de asombro. Mientras tanto, su compañero cazador de vida silvestre, Scott Swartley, aseguraba al caimán con una mano en su hocico. “¡Cuando se trabaja como ayudante del sheriff en la oficina del condado de Brevard, nunca hay un momento aburrido!”; escribieron en la descripción, y añadieron: “Me encantaría saber exactamente qué pensaba el agente Santiago, pero estoy bastante seguro de que fue ‘¡Oh, no! ¡No me enlisté para esto!’”.

Un oficial de policía de Florida y un cazador capturaron a un caimán que nadaba en una piscina Brevard County Sheriff´s Office/Facebook

En la publicación, felicitaron a Santiago por sacar al caimán sin lesionados. “Gran trabajo del ayudante Santiago y de nuestro compañero Scott Swartley, que es uno de nuestros tramperos locales”.

El caimán nadaba dentro de la piscina cuando los oficiales llegaron, así lo captó un video recuperado por Fox News que mostraba al reptil extendido en una de las orillas de la pileta. Incluso, nadó hacia la profundidad del otro extremo.

El caimán nadaba tranquilamente dentro de la alberca hasta que llegaron las autoridades FoxNews

Otras apariciones de caimanes y cocodrilos

En las últimas semanas se han reportado otros encuentros con reptiles potencialmente peligrosos en el sur de Florida. En una madrugada, en plena calle Howard Avenue, un grupo de policías esperaban al trampero especializado para el traslado de un reptil.

Otro caimán lo encontró recientemente una mujer que visitaba el Parque Nacional de los Everglades. El animal había luchado contra una pitón birmana y se la devoraba por completo. Días atrás, el que sería el cocodrilo más grande de Florida también hizo una aparición especial y fue fotografiado por una especialista de la vida silvestre en el mismo parque.

¿Qué hacer en caso de encontrarse con un caimán?

En Florida es bastante probable que los residentes se encuentren con caimanes debido a que ese es su hábitat natural, sobre todo en la primavera. Además, durante los últimos años, la población ha crecido significativamente. Según la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), se estima que solo en ese estado hay más de 1,3 millones de caimanes.

Por lo anterior, las autoridades sugieren a los residentes y visitantes de Florida que tomen precauciones alrededor de los cuerpos de agua como lagos de agua dulce, estanques, pantanos y ríos donde, detallan, es más probable que se encuentren con un reptil. En estos casos se debe considerar:

Mantener una distancia segura : al menos 18 metros de distancia

: al menos 18 metros de distancia No alimentarlos : aunque en un inicio los caimanes les temen a los humanos, pueden acostumbrarse si son alimentados

: aunque en un inicio los caimanes les temen a los humanos, pueden acostumbrarse si son alimentados No molestarlos : si el animal se siente amenazado, atacará. Es importante moverse lentamente hacia una distancia segura

: si el animal se siente amenazado, atacará. Es importante moverse lentamente hacia una distancia segura Mantener a las mascotas seguras : los caimanes pueden ver a los animales pequeños como presas

: los caimanes pueden ver a los animales pequeños como presas Reportarlo a expertos: en caso de una emergencia, es importante contactar a los especialistas para que se hagan cargo.

