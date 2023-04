La impensada zona de Estados Unidos cada vez más deseada por los locales (ni California ni Florida)

escuchar

Tradicionalmente, zonas como el Upper East Side, en Nueva York, o La Jolla, en California, forman parte de la lista de lugares más exclusivos para vivir. Si de bienes raíces se trata, Estados Unidos siempre es conocido a nivel nacional e internacional por las importantes inversiones inmobiliarias y los precios de las viviendas. Algunas son tan costosas que despiertan la curiosidad de miles de personas, que investigan todos los detalles en internet durante horas.

Recientemente, HouseFresh, una compañía que opera en el sector de la vivienda en Estados Unidos, ofreció una lista de los vecindarios más populares en las ciudades más grandes del país. Generalmente, los precios de bienes raíces van en función a las zonas, pero de acuerdo con la empresa, ahora es más localizado.

La demanda sobre un vecindario puede aumentar por varias razones: bajan los precios, hay nuevas construcciones o debido a una ola de nuevos residentes que marquen tendencia. Por ejemplo, lugares tradicionalmente atractivos, como Las Vegas, actualmente lidian con el poco interés de las personas por asentarse allí.

Actualmente, los vecindarios en el norte de Dallas son los más demandados visitdallas.com

Sorprendentemente, existe mucha demanda sobre los vecindarios del noreste de Dallas. Lo anterior se calculó en función del número de ventas de casas, el tiempo desde la cotización hasta el cierre, así como la cantidad de páginas vistas que las casas tienen en esos barrios. El precio medio de una vivienda es de 465.173 dólares.

Una de las páginas web más populares que los estadounidenses suelen visitar cuando buscan vender, comprar, alquilar o incluso solicitar financiamiento es Zillow. De allí que se utilice el término Zillow porn, para hacer referencia a pasar horas frente a la computadora viendo propiedades que muchas veces no se pueden comprar.

Hollywood Hills, en Los Ángeles, ocupó el segundo lugar con más búsquedas TripAdvisor

Y es precisamente por el número de visitas que se mide el interés de las personas por determinada zona. En el caso de Dallas, el promedio es de casi 37.000 visitas diarias en Zillow.

No obstante, no se pueden dejar de lado las zonas que son muy conocidas por ser el hogar de famosos. Si bien las propiedades allí rondan los 2,3 millones de dólares, no dejan de ser evaluadas por los curiosos, quienes no solo analizan barrio por barrio, sino que además estudian qué celebridades viven en cada uno.

Phoenix, en Arizona, se convirtió en una opción atractiva para los residentes de altos ingresos de California y Washington Encyclopedia Britannica

Con más de 30.000 visitas cada uno, Hollywood Hills en Los Ángeles y Camelback Hills en Phoenix completaron el podio del top tres de vecindarios más populares en Estados Unidos, antecedidos por Dallas. De estos, el primero obedece a la curiosidad de la gente por la vida de las celebridades, mientras que Camelback Hills comenzó a ser atractivo luego de la pandemia por Covid-19, cuando residentes de California y Washington que tenían altos ingresos vieron Phoenix como una opción atractiva.

Ahora, de acuerdo con el análisis de HouseFresh, tres de los 20 vecindarios principales están en Phoenix, mientras que cuatro están en Texas. Los expertos atribuyen este cambio a las consecuencias de la pandemia, donde mientras que algunos buscaron segundas casas para alejarse de las grandes urbes y escapar del encierro, otros tuvieron que reducir drásticamente el tamaño de sus gastos mientras reconstruían sus carreras.

LA NACION