La impresionante boa de tres metros que apareció en un barrio de Florida

La fauna puede ser una amenaza constante en Florida, sobre todo ante los avistamientos de algunos inquilinos indeseados en los patios o incluso en las piscinas, como los caimanes. Aunque esta especie no es la 煤nica que a menudo asusta a los residentes. Recientemente, un ayudante del sheriff del condado de St. Lucie, Florida, captur贸 una enorme boa constrictor de tres metros de largo que pesaba 34 kilogramos y que se encontraba en el barrio de Tall Pines.

Este enorme ejemplar no solo sorprendi贸 a los ciudadanos que tuvieron que contemplar la inusual escena el pasado 28 de octubre, sino que el ayudante de la Comisi贸n de Conservaci贸n de Peces y Vida Silvestre de Florida, Clay Mangrum, asegur贸 que estaba acostumbrado a tratar con serpientes, pero que esta era la primera vez que retiraba una boa. En declaraciones para Fox Weather, describi贸 c贸mo logr贸 domar al reptil: 鈥淧ude controlar la serpiente agarr谩ndola detr谩s de la cabeza. Luego la saqu茅 de donde estaba escondida y consegu铆 controlar su cuerpo鈥.

Una llamada al 911 alert贸 a los miembros del equipo de emergencias del avistamiento luego de que la boa apareci贸 en el lado de un remolque entre algunas de las curvas. Mangrum a帽adi贸 que, si bien sab铆a que ser铆a grande, no se hab铆a dado cuenta de su verdadera magnitud, aunque para 茅l no fue ning煤n suceso negativo.

鈥淎l vivir y crecer en el sur de Florida, me han rodeado las serpientes toda mi vida. Tambi茅n sol铆a tenerlas cuando era ni帽o (...) Nunca hab铆a manejado constrictoras grandes y jam谩s una del tama帽o de esta boa. Fue una experiencia emocionante, sin duda鈥, agreg贸 en declaraciones para el mismo medio.

Las caracter铆sticas de la serpiente

La Boa constrictor fue atendida en una instalaci贸n de vida silvestre La oficina del sheriff del condado de St. Lucie

Para poder actuar ante este tipo de situaciones, los ayudantes del sheriff, como Mangrum, primero reciben una llamada de alerta, despu茅s proceden a verificar si se trata de una amenaza o de una molestia y retiran el ejemplar.

Las caracter铆sticas de la serpiente capturada eran de una boa de cola roja no aut贸ctona de gran tama帽o: 鈥淯na vez en el sitio me di cuenta de a qu茅 me enfrentaba y me met铆 de lleno a la situaci贸n鈥, detall贸.

Los funcionarios sugirieron que, como la boa era tan grande, pudo ser una mascota que fue liberada. Actualmente, la serpiente est谩 en el refugio de Chandler鈥檚 Wild Life. El propietario, Chandler Kamenesh, comparti贸 que planeaba construirle un espacio y recalc贸 que no la sacrificar谩n, aunque el ejemplar estaba agitado y ten铆a un comportamiento agresivo. 鈥淟a forma en que act煤a me dice que siempre ha sido una serpiente malhumorada o tal vez ha estado fuera por un minuto comiendo los gatos y las zarig眉eyas del vecindario de la gente鈥, a帽adi贸.

La boa constrictora es en realidad originaria de Am茅rica Central y del Sur y puede llegar a medir hasta tres metros, aunque su medida promedio es de dos.

驴Qu茅 pasa si se encuentra una boa en un barrio de Florida?

En caso de tener mascotas ex贸ticas y no poder cuidarlas, Florida tiene un departamento para evitar que se liberen en lugares inapropiados Unsplash

En caso de detectar la presencia de serpientes no aut贸ctonas, se puede llamar a la l铆nea directa de especies ex贸ticas de la FWC: 888-Ive-Got1 (483-4681). Adem谩s, si alguien tambi茅n tiene una mascota de este tipo que no puede cuidar puede optar por el Programa de Amnist铆a de Mascotas Ex贸ticas.

