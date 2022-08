La insólita cantidad de dólares que recaudó William Levy al subastar algo muy preciado por sus fans

William Levy es uno de los máximos galanes latinos del mundo del espectáculo, sobre todo por su participación en las novelas mexicanas, por lo que no causa sorpresa que más de una fan quiera probar sus labios. La Fundación Starlite quiso aprovechar esta situación y lo invitó a su gala benéfica celebrada en Marbella, España, donde se subastaron sus besos y tres mujeres pagaron estrepitosas cantidades por vivir ese momento íntimo junto al actor. Así se vivió el evento y el discurso que dio el famoso después del divertido encuentro.

La idea de incluirlo en la edición 13 de la Gala Starlite, organizada por Antonio Banderas, fue gracias al éxito que tuvo en tierras españolas tras interpretar uno de los personajes principales en la serie Montecristo. Y, como el objetivo de esta reunión era juntar fondos para obras benéficas, el famoso no dudó en prestar sus labios por algunas horas. Sandra García-Sanjuán, empresaria y también organizadora del evento, le brindó un premio por haber aceptado subastar sus besos y lograr reunir una cantidad de 28.463 dólares.

El momento en que William Levy subastó sus besos

Levy decidió llamarlo como un reconocimiento en lugar de premio. Después de recibir el galardón, el protagonista de Café con aroma de mujer dio un discurso en el que dijo que le gustaba participar en obras benéficas, nunca con la finalidad de recibir algo a cambio, sino porque le nacía del corazón.

“Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial... Cuando ayudo, lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me han dado a mí”, mencionó.

Y como era de esperarse, en las redes sociales ya circulan videos del momento en que besó a las tres afortunadas. Una vez que hicieron el pago correspondiente a las causas altruistas, las mujeres subieron al escenario para recibir este cariño por parte del galán de telenovelas. Aunque hay que recalcar que fue bastante breve y para algunas de ellas en la mejilla. “Dicen que están todas casadas, así que no puede ser un beso en la boca, que no queda de mi parte”, expresó William a manera de aclaración.

El actor acudió a la gala con un traje negro y corbata de moño. Lució bastante elegante y con toda la actitud para recaudar la mayor cantidad de dinero posible y así ayudar a la fundación. Sus besos fueron de lo más deseado, por lo que mucha gente se los disputó a la hora de la subasta. También tuvo la oportunidad de convivir junto a varios artistas de Hollywood y otros cuantos latinoamericanos en medio de un evento totalmente benéfico.

William Levy compartió momentos de la gala de la Fundación Starlite @willevy/Instagram

¿Cuánto pagaron?

Fueron tres los besos de William Levy subastados y el precio de cada uno inició desde un dólar y luego subió hasta unos cuantos miles, según cambiaban las ofertas de los beneficiarios. Finalmente, se lograron vender en: el primero, US$6099; el segundo, en US$10.165; y el último, 12.198 dólares.

El actor agradeció a todas las personas que participaron y a los organizadores por haberlo invitado a la velada.