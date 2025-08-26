La inesperada reacción de Donald Trump tras enterarse del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce

El compromiso de Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce fue -y es- uno de los temas más analizados en EE.UU. durante las últimas horas. El evento se hizo tan popular que hasta Donald Trump, de manera inesperada, les dedicó unas palabras a la pareja pese a su altercado con la cantante. “Les deseo mucha suerte”, declaró.

Qué dijo Donald Trump sobre el compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

El presidente estadounidense se refirió al tema durante la séptima reunión con su gabinete. Allí, una periodista le consultó su opinión sobre el compromiso de la intérprete de Love Story con el reconocido deportista.

“Tengo que decirle que acaba de pasar una de las noticias más importantes dentro de la cultura pop: Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso“, le informó la periodista a Trump frente a las cámaras. ”Así que el mundo quisiera saber su opinión", agregó.

Al conocer la noticia, Trump le deseó mucha suerte a la pareja tras considerar que tanto Travis como Taylor eran personas “fantásticas”.

Donald Trump consideró a Taylor Swift como una persona "fantástica" tras conocer su compromiso con el jugador EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Bueno, les deseo mucha suerte”, sostuvo el presidente. “(Travis Kelce) es un gran jugador y creo que es un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”, agregó Trump.

La disputa entre Donald Trump y Taylor Swift

Las felicitaciones de Trump sorprendieron a gran parte de su público debido a la disputa pública que mantuvo con la cantante por sus ideales políticos.

Las diferencias entre el presidente y Swift comenzaron en 2018, cuando la compositora mostró su apoyo al candidato demócrata del Senado Phil Bredesen frente a la republicana Marsha Blackburn en las elecciones intermedias de Tennessee.

Swift sostuvo que Blackburn votó en contra de un proyecto de igualdad salarial para las mujeres Instagram/@taylorswift

“No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses. Por mucho que haya votado en el pasado a mujeres en cargos públicos, no puedo apoyar a Marsha Blackburn. Su historial de votación en el Congreso me horroriza y me aterra", expresó la intérprete de Lover en apoyo a Phil Bredesen.

Días después de la publicación, Trump afirmó en la Casa Blanca que la cantante no conocía a la senadora y que, a raíz de sus declaraciones, ya le gustaba menos su música, según consignó Time.

En agosto de 2019, Swift criticó al actual presidente en una entrevista con The Guardian. Al ser consultada sobre el magnate, sostuvo que creía que Trump gobernaba bajo una autocracia.

Taylor Swift mostró una postura más pública contra el actual presidente entre 2019 y 2020 Evan Vucci - AP

“Somos una democracia. Al menos, se supone que lo somos, donde se permite discrepar, disentir y debatir. De verdad creo que él cree que esto es una autocracia“, sostuvo la cantante.

Esta entrevista fue el inicio del rechazo público de la compositora contra Trump. En 2020, durante las manifestaciones por el asesinato de George Floyd, le dijo a Trump que los estadounidenses lo “echarían” en las próximas elecciones presidenciales.

La cantante acusó al presidente de fingir superioridad moral y amenazar con violencia en las protestas X/@taylorswift13

“Después de avivar la llama de la supremacía blanca y el racismo durante toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿Cuándo empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos? Te echaremos en noviembre. @realdonaldtrump", escribió en su cuenta de X.

El apoyo de Taylor Swift a Joe Biden y las fotos creadas con IA

En el período de las elecciones presidenciales 2020, Swift mostró su apoyo a Joe Biden en sus redes sociales. En una entrevista para la revista V, declaró que debía ganar un presidente que brindara apoyo a los afroamericanos, mujeres e integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Taylor Swift mostró su fiel apoyo a Joe Biden durante las elecciones presidenciales 2020 Nam Y. Huh - AP

Durante las elecciones presidenciales del año pasado, manifestó su apoyo a Kamala Harris, vicepresidenta de la administración Biden, después de que Trump difundiera unas imágenes generadas con IA en las que la cantante aparecía con una franela que decía Swifties for Trump (en referencia a las fans de Taylor).