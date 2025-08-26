El cambio de actitud de Claudia Sheinbaum con Donald Trump en su política de “no confrontación” con EE.UU.

Luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer un supuesto acuerdo con México, la presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum, dio un volantazo a la política que había mantenido frente al gobierno de Donald Trump.

“No hay ningún acuerdo con la DEA”: Sheinbaum desmiente a la agencia estadounidense

En la conferencia de prensa que ofreció la mandataria el pasado 19 de agosto, desmintió el acuerdo de seguridad con la agencia estadounidense y señaló que no saben con qué base o porque se emitió el comunicado en el que se habla de una "colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles“.

Sheinbaum desmintió un acuerdo con la DEA durante su conferencia de prensa matutina [e]Presidency of Mexico� - XinHua�

De acuerdo con la agencia, ambas naciones trabajan en el “Proyecto Portero”, una iniciativa bilateral para desmantelar y combatir el tráfico de drogas. Pero la mandataria fue clara: “No hay ningún acuerdo con la DEA”

La presidenta de México indicó que en materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Trump, es un acuerdo que lleva varios meses de trabajo, con el Departamento de Estado de EE.UU., y que estaría por firmarse próximamente.

Sheinbaum explicó que lo único que pide su gobierno es respeto. “Si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos, y no información que no es exacta”.

Destacó el acuerdo que sí está por firmarse que se “basa fundamentalmente en la soberanía; la confianza mutua; el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio; y la coordinación sin subordinación. Esos son los cuatro principios”.

La contradicción de la política de México frente a EE.UU.

Con lo dicho por la presidenta, podría contradecir la política de mantener “la cabeza fría” que ella misma manifestó desde los primeros días de gobierno del republicano.

La presidente de México y el mandatario de EE.UU. han mantenido una relación de colaboración Presidencia de México/White House

“A cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer las relaciones que tengamos que establecer; porque nuestra prioridad es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía de las y los mexicanos".

Además de desmentir el acuerdo citado por la DEA, Sheinbaum se lanzó en contra de la posibilidad de que autoridades de Estados Unidos negocien con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cartel de Sinaloa.

“Ellos llaman ‘grupos terroristas’ a la delincuencia organizada, ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. (...) Están tomando acuerdos con estos miembros”.

Añadió: “¿Cómo explican que entonces ‘no negocian con terroristas’? Así, dicho llanamente".

El volantazo de Sheinbaum: qué significa, según expertos

CNN entrevistó a diversos expertos acerca del volantazo en la política de mantener la “cabeza fría” que habría indicado Sheinbaum. Xóchitl Pimienta, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, consideró que las recientes declaraciones de la presidenta revelan que subió la tensión entre ambos países.

La presidenta mexicana dijo que mantendría "la cabeza fría" en las relaciones bilaterales con EE.UU. Marco Ugarte - AP

“Esta postura de Sheinbaum, que es más bien contundente y pública, revive tensiones similares. (...) Estas declaraciones abren una fisura visible en el entendimiento”, agregó.

Por su parte, Carlos Bravo Regidor, especialista en la relación bilateral, señaló que, si bien la mandataria tiene razones para estar inconforme, lo dicho se dirige hacia audiencias mexicanas para consolidar apoyo para su gobierno, pero no busca influir en públicos estadounidenses.

“La inmensa mayoría de las declaraciones que hace Sheinbaum me parece que están dirigidas para su tribuna. Ella tiene que ser vista como que está enojada y está reclamando, pero eso no quiere decir que cuando está hablando con Donald Trump ese sea el tono que ella tiene. No sabemos”, comentó.

Eduardo Higuera, profesor de la Universidad Anáhuac, recordó que no es la primera vez que la presidenta sube el tono con Estados Unidos. “A mí me parece que las declaraciones de Sheinbaum no son un giro. El discurso de Sheinbaum ha sido más bien ondulante. Si tú ves una onda, ves que tiene picos y tiene valles. Así ha sido el discurso”, dijo.