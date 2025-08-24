La insólita orden al ICE en Estados Unidos que involucra la compra de autos deportivos Ford Mustang GT

La Casa Blanca destinó más de 120 mil dólares en la compra de dos autos deportivos Ford Mustang, con el objetivo de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los use como herramienta de reclutamiento. Según documentos federales, la adquisición se justificó como una necesidad “urgente y apremiante” para atraer nuevos agentes en medio de la meta de sumar más de 14.000 oficiales en los próximos dos años.

La compra de los vehículos fue solicitada “de manera inmediata por la Casa Blanca el jueves 7 de agosto de 2025″ para que sean empleados “en los próximos dos ejercicios fiscales con fines de reclutamiento en los puestos de Inspección, Investigación, Ejecución y Oficiales de Cumplimiento, y Oficiales de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), así como Investigadores Criminales (CI, por sus siglas en inglés) e Investigadores de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)”, según la orden a la que accedió EFE.

El documento hace referencia al plan del ICE para “adquirir, mediante adjudicación directa, dos vehículos Ford Mustang GT”, por un total de US$121.450. A su vez, se indicó el motivo para escoger este modelo: “Fue seleccionado por su valor simbólico: diseño llamativo, imagen de fuerza y servicio federal moderno”.

El ICE explicó que la compra se realizó mediante adjudicación directa a un concesionario de Maryland, en lugar de seguir un proceso de licitación pública: “La necesidad es tan urgente que la competencia plena causaría retrasos inaceptables y perjudicaría gravemente la iniciativa de reclutamiento del Gobierno”.

“El concesionario Banister Ford of Marlow Heights es el único capaz de entregar de inmediato los vehículos que cumplen con las especificaciones del ICE”, añade el documento.

Según informó este jueves Detroit Free Press, esa agencia automotriz, ubicada a 25 minutos al suroeste de la Casa Blanca, confirmó la adquisición de los dos Ford Mustang GT, que fueron entregados a la agencia migratoria hace un par de semanas.

Dan Banister, dueño de Banister Ford of Marlow Heights, afirmó: “No sabía que era la Casa Blanca. Donald Trump no me llamó. La manera en que nos encontraron fue porque tuvimos que registrarnos como proveedor de vehículos del gobierno. Ofrecemos descuentos a entidades federales. Muchas veces es un proceso de licitación, pero parece que en este caso estaban apurados y necesitaban los autos de inmediato”.

A su vez, buscó distanciarse de cualquier alineamiento ideológico con la administración republicana: “No tomamos ninguna posición política sobre quién compra un vehículo. Solo queremos ofrecer un automóvil de calidad con un servicio profesional”.

Cuándo se estrenarán los Ford Mustang GT del ICE

Según The Independent, uno de los Mustang ya fue visto en Washington D.C. la tarde del lunes 18 de agosto, con el logotipo dorado del ICE y la inscripción “Defend the homeland” en el costado. Los documentos oficiales señalan que los vehículos se utilizarán para transportar personal y materiales en ferias de empleo, eventos de reclutamiento e iniciativas en distintas localidades.

“Sin acceso oportuno a estos recursos, nuestra capacidad de atraer e incorporar candidatos calificados se verá gravemente limitada, afectando en última instancia la capacidad de la agencia de cumplir su misión”, detalló el archivo.

La documentación también precisó que Banister Ford pudo atender el pedido de manera inmediata porque contaba con autos en inventario que “cumplían plenamente con las especificaciones de ICE”. Además, advirtió que “no aprobar esta solicitud de justificación y aprobación resultaría en una grave interrupción de los esfuerzos de reclutamiento del ICE”.