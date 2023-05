La isla de una famosa saga de cine que está en venta por $100 millones de dólares

escuchar

La isla de Little Pipe Cay, que tiene una superficie de aproximadamente 15 hectáreas y está localizada en una de las ubicaciones más privilegiadas de las Bahamas, fue puesta en venta por la exorbitante cifra de US$100 millones después de haber sido el escenario de varias películas de la franquicia Piratas del Caribe (2003-2017), así como Casino Royale (2006), de la saga de James Bond.

Este territorio de ultramar, que forma parte del archipiélago de Exuma, cuenta con una vivienda principal de estilo colonial español de casi 500 metros cuadrados, así como cuatro casas alrededor para alojamiento de invitados, una piscina infinita de tamaño olímpica, un helipuerto privado y un muelle para superyates.

Little Pipe Cay se ubica a poco más de 400 kilómetros de Miami, Florida Blue Sky Luxury Travels

En el perímetro de la isla se ofrecen una gran variedad de actividades recreativas como buceo, kayak y snorkel. O bien, se puede simplemente disfrutar de espectaculares playas de arena blanca, aguas cristalinas y una belleza natural incomparable. La propiedad se ubica a unos 110 kilómetros al sureste de Nassau, y poco más de 400 kilómetros de Miami, Florida. A su vez, es fácilmente accesible en avión o barco, que podrán atracar sin problemas en un muelle privado para embarcaciones de diferentes tamaños, incluidos los hidroaviones.

“Es una joya absoluta y una rareza en el mercado internacional de bienes raíces premium. Ofrece un nivel incomparable de privacidad y una amplia gama de actividades recreativas únicas”, explicó al sitio Elite Traveler, Colin Lightbourn, socio de la agencia alemana Engel & Völkers Bahamas. “La isla se ha dejado en el estado más natural posible, y alberga numerosas plantas exóticas y vida salvaje. La arena es ultrafina y blanca, el agua cristalina, y pequeñas islas vecinas se pueden ver en la distancia”, complementó el agente.

Según las reseñas del Little Pipe Cay, publicadas en el sitio de Blue Sky Luxury Travels, esta isla privada puede alojar a un total de 22 huéspedes en la villa principal y las residencias adjuntas, que tienen entre dos y tres habitaciones con comodidades de alto nivel y decoración de lujo. Quienes decidan pasar tiempo aquí tendrán un refugio con el máximo nivel de privacidad, dado que se ubica en una zona donde hay 365 islas que en su mayoría están deshabitadas.

Little Pipe Cay tiene una propiedad principal y otras cuatro casas para invitados Blue Sky Luxury Travels

¿Cuándo visitar Little Pipe Cay?

La mejor época para estar en Little Pipe Cay es durante los meses de noviembre a abril, cuando el clima es más seco y las temperaturas son cálidas y agradables para disfrutar de paseos en barco, jornadas de pesca deportiva o senderismo. Incluso cuando no se habite durante todo el año, tiene un gran potencial como negocio, dado que con el alquiler de las residencias que ya existen se pueden generar entre US$75 mil y US$95 mil por noche, según explicaron los promotores.

Esta no sería la primera vez que se intenta encontrar a un nuevo dueño para la isla de Little Pipe Cay. De acuerdo a una publicación del sitio Mansion Global, en 2018 ya se había ofrecido por US$85 millones. Sin embargo, no se concretó ninguna transacción y por eso ahora vuelve a estar disponible en el mercado inmobiliario para quien tenga el deseo, y la capacidad económica, de poder disfrutar de las playas más exclusivas del Caribe.

