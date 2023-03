La ley de California que podría dejar fuera del mercado algunas populares golosinas

escuchar

Los legisladores de California analizan prohibir cinco sustancias presentes en algunas de las golosinas y alimentos más populares, como Skittles, Sour Patch Kids, el chicle sin azúcar Trident, la sopa Campbell’s y otros productos. El asambleísta Jesse Gabriel presentó el mes pasado el proyecto de ley AB418, con el objetivo de frenar el uso de estos aditivos que han sido relacionados con enfermedades graves, como el cáncer.

Si el proyecto, presentado en conjunto con la diputada demócrata Buffy Wicks, se vuelve ley, los alimentos que incluyan estos aditivos deberán cambiar su fórmula o no podrán venderse en California. La legislación se centra en cinco sustancias: propilparabeno, colorante rojo 3, aceite vegetal bromado, bromato potásico y dióxido de titanio. Los tres del final ya fueron prohibidos en la Unión Europea.

Al respecto, Gabriel aseguró que “los californianos no deberían preocuparse de que los alimentos que compran en el supermercado de sus barrios tengan aditivos peligrosos” En declaraciones para el Daily Mail, compartió que el objetivo era “proteger a los niños y a sus padres de las sustancias químicas nocivas”.

Si el proyecto se convierte en ley, también se prohibiría la fabricación en el estado de productos que incluyan estas sustancias, incluso si se comercializan en otros lugares. “La idea es que las empresas cambien sus recetas”, afirmó el asambleísta.

Aditivos “peligrosos”

El aditivo que ha causado una mayor repercusión es el dióxido de titanio, debido a que el año pasado fue el centro de una demanda en la que se alegaba que los caramelos Skittles no eran aptos para el consumo humano.

El polvo se usa para evitar que los productos se peguen unos con otros; también como colorante. Actualmente cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), aunque los activistas quieren que la agencia revise esa decisión.

Si bien la demanda fue desestimada, se han realizado importantes hallazgos sobre este ingrediente. En 2015, una investigación publicada en la revista Nature concluyó que se puede acumular en el torrente sanguíneo, así como en el hígado, el bazo y los riñones de una persona.

En este caso, los demandantes alegan que Mars, fabricante de estos caramelos, no los ha dejado de vender a pesar de admitir los peligros del aditivo en 2016. Por su parte, Susan Little, de la organización de defensa del consumidor Environment Working Group, comentó: “¿Por qué hay sustancias químicas tóxicas en nuestros alimentos?”. “Sabemos que son perjudiciales y que es probable que los niños consuman más que los adultos. No tiene sentido que los mismos productos que los fabricantes de alimentos venden en California se comercialicen en la UE pero sin estas sustancias químicas tóxicas”, añadió.

Entre otros de los aditivos bajo la lupa está el colorante rojo 3, que se incluye en muchas golosinas. Diversos estudios han demostrado que, en dosis muy elevadas, puede causar cáncer en animales. También se ha relacionado con problemas en el comportamiento de los niños.

Por otro lado, el aceite vegetal bromado es una sustancia que se usa para combinar los elementos de refrescos saborizados y que podría dañar el sistema nervioso central del organismo. Antes se utilizaba en la bebida Mountain Dew, pero fue retirada como ingrediente en 2020.

El propilparabeno, otro de los aditivos que esta legislación busca vetar de California, se utiliza a menudo en productos de panadería y se ha vinculado con problemas de fertilidad en los ratones. El bromato de potasio está prohibido en la Unión Europea y Canadá por sus vínculos con el cáncer de tiroides y riñón.

Para poder evitar el consumo de estas sustancias, los consumidores pueden revisar siempre la información nutricional disponible en las etiquetas.

