La lista de los ganadores de los Premios Tony 2022

En una nueva edición del certamen que reúne al talento más destacado de la escena del teatro en Estados Unidos, las grandes ganadoras de la noche fueron The Lehman Trilogy, en la categoría de Mejor obra, y A Strange Loop, como Mejor Musical. Producciones que, sumado al enorme reconocimiento del gremio durante la entrega, se verán recompensadas por la publicidad que supone ganar un premio de este nivel.

Pero no son las únicas que fueron celebradas durante la noche. La edición 75 de los Premios Tony tuvo presencia latina con la nominación de Valentina Berger y Ricardo Hornos, productores que son parte del equipo de Minutes y Company. Los argentinos resultaron ganadores con la premiación de Company en la categoría de Mejor reposición de un musical.

Valentina Berger y Ricardo Hornos, productores de teatro, están nominados a los Premios Tony 2022 entre las mejores obras de Broadway Cortesía Soy Prensa - Cortesía Soy Prensa

Para Valentina Berger, quien además de productora es fundadora de Go Broadway, una academia para vincular a jóvenes latinoamericanos con la industria del teatro, es el primer Tony en su trayectoria en este ámbito. Mientras que para Ricardo Hornos es la cuarta ocasión en la que su labor es reconocida con este galardón, pero en una categoría diferente con respecto a las ediciones anteriores.

El musical Company también fue premiado en las ternas de Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto en un musical y Mejor dirección de un musical, gracias al trabajo de Matt Doyle, Patty LuPone y a la gestión de la directora británica Marianne Elliott.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios Tony:

Mejor Musical: A Strange Loop

Mejor Reposición de un Musical: Company

Mejor Obra: The Lehman Trilogy

Mejor Reposición de una Obra: Take Me Out

Mejor Libro de un Musical: Michael R. Jackson, por A Strange Loop

Michael R. Jackson, ganador al premio Tony por Mejor Libro de un Musical (Photo by Angela Weiss / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Mejor Música Original: Six: The Musical, Música y Letra de Toby Marlow y Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra: Sam Mendes, por The Lehman Trilogy

Mejor Dirección de un Musical: Marianne Elliott, por Company

Mejor Actor Principal en una Obra: Simon Russell Beale, por The Lehman Trilogy

Mejor Actriz Principal en una Obra: Deirdre O’Connell, por Dana. H

Mejor Actor Principal en un Musical: Myles Frost, por MJ

Mejor Actriz Principal en un Musical: Joaquina Kalukango, por Paradise Square

Mejor Actor Destacado en una Obra: Jesse Tyler Ferguson, por Take Me Out

Mejor Actriz Destacada en una Obra: Phylicia Rashad, por Skeleton Crew

Mejor Actor Destacado en un Musical: Matt Doyle, por Company

Matt Doyle, ganador de Mejor actor por el musical Company (Photo by Angela Weiss / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Mejor Actriz Destacada en un Musical: Patti LuPone, por Company

Mejor Diseño de Escenografía en una Obra: Es Devlin, por The Lehman Trilogy

Mejor Diseño de Escenografía en un Musical: Bunny Christie, por Company

Mejor Diseño de Vestuario en una Obra: Montana Levi Blanco, por The Skin of Our Teeth

Mejor Diseño de Vestuario en un Musical: Gabriella Slade, por Six: The Musical

Mejor Diseño de Iluminación en una Obra: Jon Clark, por The Lehman Trilogy

Mejor Diseño de Iluminación en un Musical: Natasha Katz, por MJ

Mejor Diseño Sonoro en una Obra: Mikhail Fiksel, por Dana H.

Mejor Diseño Sonoro en un Musical: Gareth Owen, por MJ

Mejor Coreografía: Christopher Wheeldon, por MJ

Mejor Orquestación: Simon Hale, por Girl From the North Country

Entre los momentos históricos de la noche destacó la premiación a Toby Marlow, compositor de Six, quien se convirtió en la primera persona no binaria en ganar un Tony.

A la gala acudieron Paris y Prince Jackson, los hijos mayores del cantante Michael Jackson, para presentar uno de las actuaciones musicales de la noche, precisamente la de MJ: The Musical, la obra inspirada en la trayectoria de su padre, que brilló por sus diez nominaciones, incluyendo Mejor Musical y Actor.