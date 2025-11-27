La lujosa finca de Miguel Cabrera en EE.UU. que está en venta por un motivo inesperado: casi US$4 millones

El exbeisbolista Miguel Cabrera puso en venta su lujosa finca en Michigan, en Estados Unidos, luego de concretar su divorcio de Rosangel Polanco. La propiedad, valorada en casi cuatro millones de dólares, está erigida sobre un terreno de 2,43 acres y cuenta con vista al famoso lago St. Clair.

El 18 de julio de 2025, Miguel Cabrera firmó los documentos para concretar su separación de Polanco .

. En 2017, la pareja había experimentado momentos de tensión tras 15 años de matrimonio, aunque en aquel entonces no prosiguieron con los pasos legales.

Ahora, oficializaron su ruptura luego de que su exesposa presentara una solicitud en el juzgado en la que alegó que su vínculo estaba “irremediablemente roto”.

Miguel Cabrera se casó en 2002 y tuvo tres hijos con su esposa

Según informó Swing Completo, Cabrera y Polanco se conocieron en Venezuela cuando cursaban sus estudios en la escuela secundaria. Años más tarde, el 17 de junio de 2002, celebraron su unión mediante el casamiento.

Ambos tuvieron tres hijos: Rosangel, de 19 años; Isabella, de 15; y Christopher, de 13 años. Sin embargo, no son los únicos herederos del beisbolista, que tuvo otros dos descendientes como fruto de una relación extramarital con Belkis Mariela Rodríguez.

En medio de los trámites de divorcio, el histórico deportista puso a la venta su propiedad ubicada en Grosse Pointe Farms, Michigan, por un valor de US$3.485.000. Adquirida en 2015 por la suma aproximada de 3,2 millones de dólares, la casa se sitúa en una colina conocida como “Fox Hill”.

En su sitio web oficial, el agente inmobiliario Scott A Jacob detalló que la vivienda tiene más de 11.176 pies cuadrados (1038 metros cuadrados) construidos y cuenta con:

Seis dormitorios y 11 baños: incluyen un amplio cuarto principal con vestidor y un baño en suite equipado con una bañera de lujo.

incluyen un amplio cuarto principal con vestidor y un baño en suite equipado con una bañera de lujo. Solárium acristalado: diseñado para disfrutarse durante todo el año, con piso de mármol y vistas panorámicas al lago.

diseñado para disfrutarse durante todo el año, con piso de mármol y vistas panorámicas al lago. Piscina climatizada y spa: de unos 15 metros de largo, puede ser utilizada en cualquier estación del año.

de unos 15 metros de largo, puede ser utilizada en cualquier estación del año. Cocina gourmet: equipada con electrodomésticos de alta gama, una isla central y una chimenea.

equipada con electrodomésticos de alta gama, una isla central y una chimenea. Espacios de entretenimiento: sala familiar con bar, patios al aire libre, un putting green (minigolf) y jardines paisajísticos.

La piscina de la lujosa mansión de Miguel Cabrera en Michigan Scott Jacobs Realtor

A su vez, posee un garaje para ocho vehículos, con calefacción y aire acondicionado, y un área adicional diseñada para eventos.

La historia de la mansión de Miguel Cabrera en Michigan

La casa fue construida en 1966 y anteriormente era propiedad del concesionario de automóviles Kenneth Meade, según explicó Scott A Jacobs. La casa del empresario automotriz fue vendida por primera vez en 2004 por US$3,1 millones.

De acuerdo con Detroit Free Press, luego fue comercializada nuevamente en 2008 por US$2,5 millones, mientras que en 2015 fue adquirida por Cabrera por US$3,2 millones.

La vista al lago St. Clair que ofrece la lujosa finca de Miguel Cabrera en EE.UU. Scott A Jacobs - Scott A Jacobs

Al estar ubicada dentro de una comunidad privada, la vivienda ofrece tranquilidad y privacidad, pero también se encuentra cerca de centros comerciales, restaurantes y el vibrante distrito cultural de Michigan.

Además de Cabrera, en Grosse Pointe Farms residen otras celebridades como el exbeisbolista Kirk Gibson, quien también tuvo una laureada carrera en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), tanto como jugador y como representante.

La lujosa mansión de Miguel Cabrera en Michigan está valuada en casi US$4 millones Scott Jacobs Realtor

Los logros de Miguel Cabrera en la MLB

El sitio web de la MLB señala que la trayectoria del deportista venezolano comenzó con los Marlins de Florida en 2003. Tras varios logros y actuaciones destacadas, pasó a los Tigres de Detroit en 2008 y se mantuvo allí hasta su retiro en 2023.

Entre sus principales hazañas en el deporte figuran: