A cuánto asciende la fortuna de Miguel Cabrera: el venezolano que ingresará al Salón de la Fama de las Grandes Ligas

Miguel Cabrera se retiró en 2023 y puso el punto final a una carrera extraordinaria en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos. El pelotero venezolano tuvo un recorrido impresionante a lo largo de los años, su talento le permitió asegurar contratos millonarios que cimentaron su patrimonio y el acceso al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

La fortuna de Miguel Cabrera gracias a sus impresionantes contratos

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Cabrera posee un patrimonio neto de 100 millones de dólares. Nacido en Maracay, comenzó su carrera a los 16 de años y su debut en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) se produjo en 2003 con los Marlins de Florida.

Miguel Cabrera tuvo una exitosa carrera durante las dos décadas en la MLB José Juárez - FR171038 AP

Su primer contrato juvenil fue de un bonus de US$1,9 millones. Durante sus primeras temporadas, “Miggi” tuvo ingresos limitados en comparación con lo que ganaría más adelante. Entre 2003 y 2006, sus salarios anuales oscilaron entre US$165.574 y US$472 mil.

En 2008 llegó la etapa dorada del venezolano, cuando fue transferido a los Detroit Tigers y firmó un contrato por ocho temporadas y US$152,3 millones, una de las cifras más altas en aquel momento. Gracias a sus éxitos dentro del campo, se ganó una renovación sin igual para un beisbolista de Venezuela.

En marzo de 2014 firmó un contrato que extendía su vínculo con los Tigers por ocho años adicionales, lo que sumado a los dos años restantes de su contrato previo resultó en un compromiso de 10 años por aproximadamente US$292 millones. A lo largo de su carrera, Cabrera acumuló más de US$400 millones solo en salarios, de acuerdo con Baseball Reference.

La lujosa mansión en la que reside Miguel Cabrera

Tras dejar el béisbol, el exjugador disfruta de su retiro en una mansión valuada en US$3,2 millones, ubicada en Grosse Pointe Farms, Michigan. Se trata de uno de los suburbios más exclusivos del estado, conocido por su tranquilidad y su cercanía al lago St. Clair.

Miguel Cabrera vive en Grosse Pointe Farms, un suburbio exclusivo con casas históricas, acceso al lago y fuerte vida comunitaria Mansion Global - X (@FanDuelSN_DET)

Cabrera adquirió el inmueble en 2015, según Detroit Free Press, el cual combina una estructura de lujo y funcionalidad con un diseño clásico, ideal para un retiro familiar tranquilo. El venezolano vive con su esposa Rosangel Polanco y sus hijos Isabella, Rosangel y Christopher.

La pasión de Miguel Cabrera por los autos de lujo

Más allá del su carrera, el exbeisbolista también es un apasionado de los automóviles de alta gama. De acuerdo con Swing Completo, posee varios modelos exclusivos que reflejan su gusto por el lujo.

Entre ellos se destaca el Bugatti Centodieci, valuado en US$9 millones y producido en una edición limitada de solo 10 unidades. También figura en su garaje un Pagani Huayra Roadster BC, uno de los hiperdeportivos más exclusivos del mundo, fabricado en apenas 40 ejemplares, con un precio de US$3,5 millones.

El exclusivo Bugatti que posee Miguel Cabrera en su garaje @car_and_driver_spain

Su colección se completa con vehículos más accesibles, como un Chrysler 300 Luxury Sedan, con un valor cercano a los US$30 mil. Esta combinación de exclusividad y practicidad muestra otra faceta de la vida del venezolano, quien se convirtió en un referente tanto dentro como fuera del diamante.