La “medida letal” que Ron DeSantis propone para los narcotraficantes y migrantes “hostiles”

Ron DeSantis no se detiene. El gobernador de Florida no solo avanza en su recorrido por Estados Unidos mientras promociona su candidatura para las elecciones primarias del Partido Republicano con miras a llegar a la Casa Blanca en 2024, sino que endurece cada vez más su discurso. En una reciente visita a Texas, el político planteó la idea de implementar el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes y otros que atraviesan la frontera si “demuestran intenciones hostiles”.

“Por supuesto que usas fuerza letal”, expresó el gobernador después de un evento de campaña en Eagle Pass, una ciudad fronteriza de Texas, según consignó The New York Times. “Si dejas caer a un par de estos agentes del cártel haciendo eso, ya no tendrás que preocuparte más por ello”, agregó y luego advirtió que no solo terminarían “muertos como una piedra”, sino que el efecto de disuasión sería tal que eso le enviaría un mensaje a las demás organizaciones de narcotráfico.

La inmigración ilegal es uno de los temas que DeSantis sostiene como parte de su agenda de acción. De hecho, a fines de esta semana, el 1° de julio, entrará en vigencia en Florida una ley que castiga severamente la inmigración ilegal y establece duras penas para aquellos que contraten personas indocumentadas.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y precandidato al Partido Republicano, criticó las políticas del gobierno federal en torno a la inmigración MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Texas, el gobernador sostuvo que, de ser elegido, buscaría derribar algunos de los pilares de la ley de inmigración estadounidense, como la concesión automática de ciudadanía a los nacidos en ese país. No es la primera vez que el republicano critica las políticas federales y sobre todo a la administración Biden por su manejo de la migración en la frontera con México durante y después de la pandemia por Covid-19.

En su opinión, delegaría en su totalidad a los agentes de orden público estatal y local en estados fronterizos como Texas, la posibilidad de detener a menores de edad inmigrantes para que fueran arrestados y deportados a sus países de origen. Además, se comprometió a poner fin a las “solicitudes de asilo falsas”.

Además del plan para controlar la inmigración, Ron DeSantis también propuso el uso de "fuerza letal" para combatir el narcotráfico

DeSantis sostuvo que las actuales políticas migratorias eran insuficientes y que el país necesitaba nuevas normativas acordes al contexto actual, ya que las leyes vigentes fomentaban los cruces fronterizos peligrosos y el tráfico de personas.

Si bien las propuestas de campaña podrían atraer a un núcleo duro de votantes republicanos, que tradicionalmente son conocidos como conservadores, es probable que se tope con obstáculos legales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avanza en su campaña para las elecciones primarias del Partido Republicano

Otra de las propuestas que presentó DeSantis giró en torno al asilo y consistió en que, para evitar que los solicitantes entren a Estados Unidos, las personas debían aguardar en México por la respuesta sobre su pedido. Hasta ahora, la migración es una de las principales lanzas de campaña del gobernador.

Mientras el precandidato recorre el país, este 1° de julio entrarán en vigencia en Florida una batería de normas promovidas por él y que forman parte de su agenda republicana, como lo son: el libre porte de armas ocultas, la prohibición de hablar de género y orientación sexual en las escuelas y la antes mencionada ley de inmigración.

