El último plan de DeSantis concretado en la frontera sur de EE.UU. contra la inmigración ilegal

A mediados de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que enviaría fuerzas del orden público y de la Guardia Nacional de su estado a la frontera de Texas para evitar cruces irregulares. Tras un mes de haber implementado esa estrategia, el republicano dio a conocer los resultados. Aseguró que los agentes del Estado del Sol le impidieron el paso a más de 10.000 inmigrantes y que detuvieron a un criminal que era buscado por las autoridades norteamericanas.

A través de un comunicado, la administración de DeSantis explicó que sus oficiales realizaron más de 600 arrestos en la frontera con México por delitos como contrabando de personas, parafernalia de drogas y portación ilegal de armas. Agregaron que entre los detenidos se encuentra un sospechoso con una orden de asesinato capital y un miembro de la pandilla MS-13, que estaba en la lista de vigilancia de terror de Estados Unidos.

Tan solo el pasado fin de semana, los equipos floridenses lograron interceptar a narcotraficantes con más de 104 kilos de drogas, las cuales tenían un valor aproximado de US$184 mil, según el comunicado. DeSantis no ha revelado hasta cuándo permanecerán sus agentes en la frontera, lo cual levantó críticas por parte de la oposición, que considera que estas acciones podrían dejar sin defensa al estado.

La administración de DeSantis detalló que los agentes floridenses realizaron más de 600 detenciones en la frontera de Texas Facebook/US Border Patrol

No obstante, Amelia Johnson, portavoz de la División de manejo de emergencias de Florida, declaró previo al envío que el despliegue de tropas no significaba que el territorio quedaría desprotegido. A su vez, mencionó que los elementos enviados a Texas estarán disponibles por si se requieren sus servicios en el Estado del Sol. “Nuestra principal prioridad es proteger a nuestros ciudadanos. No estamos quitando los recursos que actualmente están en uso de sus responsabilidades actuales. Además, podemos redirigir los recursos si es necesario”, señaló.

¿Qué funciones cumplen los agentes enviados a la frontera?

Las autoridades de Florida explicaron que más de 300 efectivos de la Guardia Nacional se trasladaron para apoyar al Departamento Militar de Texas. Las misiones de estas tropas incluyen la asistencia en puntos de observación estáticos, patrullajes itinerantes y refuerzo al equipo de ingenieros.

Asimismo, 30 agentes especiales del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE por sus siglas en inglés) y nueve miembros de equipos de apoyo están desplegados para intensificar la investigación de actividades delictivas a lo largo de la frontera, colaboran directamente con las fuerzas del orden de Texas.

Las tropas floridenses desplegaron aeronaves para buscar inmigrantes escondidos en la frontera Facebook/US Border Patrol

Más de 100 elementos del Departamento de seguridad de carreteras y vehículos motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla de carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados por todo el territorio. El equipo colaboró en la misión de repeler a decenas de inmigrantes indocumentados que intentaron entrar a la fuerza a Estados Unidos a través del Puente Internacional de Brownsville. La FHP también desplegó aeronaves en 531 ocasiones, lo que facilitó las misiones de búsqueda. Lograron ubicar a 1560 inmigrantes que se escondían en la zona.

Los inmigrantes detenidos provienen de distintos lugares, como Brasil, China, Ecuador, Haití, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, El Salvador, Cuba, África, Bolivia, Irán y países del Medio Oriente, señalaron en el comunicado oficial.

