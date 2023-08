El particular pedido de Gerard Piqué y Clara Chía en un boliche español para no escuchar los temas de Shakira

escuchar

Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la pareja que más siguen los medios en España, vuelve a ser protagonistas de los programas de farándula en ese país y por “culpa” de la misma persona: Shakira.

Ambos asistieron a una fiesta en una discoteca y no solo la gente comenzó a corear el nombre de la cantante colombiana, sino que se escucharon canciones de la barranquillera.

Shakira y Piqué se separaron y protagonizan escándalos Instagram: @3gerardpique

No quieren rastro de ella

De inmediato, la reacción del exdefensa del Barcelona y su pareja no se hizo esperar y, claro, el público que frecuenta el sitio habló de eso. En el exclusivo sitio de rumba de Barcelona, Piqué y Chía la pasaron muy bien, pero no dejaron de sentirse mal cuando las canciones de la ex del exfutbolista se escucharon.

La reacción de Piqué por la "aparición" de Shakira en un boliche

El Nacional de Cataluña señaló que al llegar a la fiesta en la discoteca Uniq en Andorra, ambos le habrían pedido al dueño y al DJ de turno que no pusieran canciones de Shakira.

El medio, que consultó a varias fuentes, aseguró que Piqué, Clara Chía, Carles Puyol y su esposa Vanesa Lorenzo, quienes los acompañaban, no escucharon los éxitos de la colombiana, por lo que la presión hizo efecto.

EL TIEMPO (GDA)